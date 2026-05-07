Matute resalta que Madrid es la única región con un plan ante emergencias como el hantavirus alineado con UE

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha puesto en valor este jueves que la Comunidad de Madrid es la única región en España que cuenta con un plan ante Emergencias de Salud Pública alienado con la directiva de la Unión Europea con el que poder responder a amenazas globales como la del hantavirus.

En declaraciones remitidas a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha resaltado que la Comunidad "está en condiciones" de atender a los ciudadanos españoles que viajaban en el crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha registrado un brote de hantavirus, y que serán llevados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena.

"La Comunidad de Madrid es la única región de España que tiene un plan de respuestas para emergencias sanitarias alineado con la directiva europea", cosa que, ha remarcado, el Gobierno de la nación, del que depende este centro hospitalario, "no tiene".

La consejera hacía referencia así al Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública presentado recientemente por el Gobierno regional en un acto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y que contó con la presencia de la propia consejera. El primer texto de este tipo que cumple la exigencia de la Unión Europea, que en 2022 adoptó el Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, de obligado cumplimiento por cada estado miembro y Administraciones territoriales.

El plan refuerza la capacidad de la sanidad pública madrileña para proteger a la población ante riesgos biológicos, químicos o ambientales presentes y futuros, con una estructura clara de gobernanza, vigilancia avanzada y capacidad operativa inmediata.

Según remarcó Matute, se trata del primer plan que se presenta siguiendo las normas europeas, siendo "pioneros" en proteger a la población. "Es muy ambicioso y muy moderno porque se anticipa a las amenazas, nos dice qué hay que hacer y coordina la respuesta necesaria", ha resaltado Matute, que ha apuntado que se trata de un documento "vivo" que se irá adaptando a las necesidades.

En detalle, las principales líneas de acción del Plan son la vigilancia integrada de enfermedades, amenazas y vulnerabilidades; el sistema de alerta temprana que integra salud humana, animal y ambiental; la resiliencia del sistema sanitario y el mantenimiento de servicios esenciales, y las unidades especializadas para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

También el refuerzo de la capacidad diagnóstica; la atención especializada para enfermedades infecciosas de alto riesgo; la comunicación de riesgos y lucha contra la desinformación, y la formación y el entrenamiento continuado de los profesionales.

Otra línea de acción fundamental es disponer de una reserva estratégica sanitaria con un inventario y la actualización de distintos componentes (equipamientos, materiales, equipos de protección personal, medicamentos y vacunas estratégicas, recursos de laboratorio y de soporte vital, entre otros). Asimismo, se han actualizado todos los planes de contingencia de los centros sanitarios públicos con el objetivo de estar preparados ante una posible amenaza y poder ofrecer una respuesta eficaz.

El documento también incluye, por otra parte, un modelo operativo de respuesta por niveles, desde la alerta inicial hasta la desactivación y fase de recuperación. Participan en el mismo la Dirección General Asistencial en coordinación con los centros directivos con competencias en organización y gestión de recursos.

También cuenta con el asesoramiento de sociedades científicas e incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la normativa estatal en materia de vigilancia y emergencias sanitarias.