Matute traslada el respaldo de la Comunidad al diseño de programas para terapias avanzadas

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha trasladado este lunes el respaldo del Gobierno regional a proyectos que contribuyan a diseñar la sanidad del futuro, "sobre todo en el campo de las terapias avanzadas, una de las grandes apuestas de la medicina de precisión".

Así lo ha indicado tras la inauguración de la ampliación del Centro de innovación y desarrollo de software de Siemens Healthineers en Getafe, en cuyas instalaciones se diseña material altamente especializado para terapias avanzadas, que requiere un profundo conocimiento en programación e ingeniería médica.

En esta nueva planta, de más de 800 metros cuadrados, trabajan actualmente 67 profesionales entre ingenieros biomédicos, industriales y técnicos en sistemas informáticos. De ellos, cerca del 70% está dedicado íntegramente a actividades de I+D+i.

En esta visita, la consejera de Sanidad madrileña ha expresado el apoyo de la Administración autonómica a iniciativas como ésta sirven para "reafirmar su compromiso con la innovación y la búsqueda de nuevas soluciones, sobre todo en el campo de las terapias avanzadas, una de las grandes apuestas de la medicina de precisión".