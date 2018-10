Mayor Zaragoza plantea que UE rompa relaciones con Brasil y llama a despertar de "globalización de la indiferencia"

Publicado 30/10/2018 14:44:56 CET

El exdirector de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha demandado una respuesta "taxativa" e "inmediata" de la UE después de que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, haya adelantado que desoirá los acuerdos sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo. Esa respuesta europea podría pasar por la ruptura de relaciones con Brasil como medida para despertar de la "globalización de la indiferencia".

"Y lo mismo en su momento con Trump", ha planteado Mayor Zaragoza desde Matadero, donde ha presentado junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el segundo Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre.

El exdirector de la UNESCO ha defendido que para convivir se necesita de la solidaridad, "tan ausente en este momento" en una Europa que "mira hacia otro lado", como lo demuestran los hechos: en 2016 más de 6.000 personas murieron ahogadas, muchos de ellos niños. Lo que el mundo necesita es ver de qué manera la ciudadanía se puede enfrentar a las convenciones que "están imponiendo las derivas del neoliberalismo".

"Estamos aturdidos viendo lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Argentina, en Hungría. Es un panorama que nos debe hacer reflexionar porque si no volvemos a situaciones del pasado como el supremacismo. El supremacismo mata. En 1933, cuando Hitler dijo en el 'Mein Kampf' que la raza aria era incompatible con los judíos, fue seguido por Mussolini y por Hirohito y conocemos las consecuencias", ha argumentado.

Es por eso que el II Foro sobre Violencias Urbanas es "más importante que nunca porque llega en un momento en el que hay mucha gente en el mundo que se plantea si hay una solución democrática a la actual situación, que no sólo es europea sino de escala mundial".

"La violencia se puede erradicar si dejamos de mirar a otro lado. Si dejamos los ciudadanos de no tener en cuenta que todos los días van a morir miles de niños de hambre mientras aumentamos los presupuestos de defensa. Si no seguimos aceptando que en lugar de una organización de naciones unidas tenemos unos grupos plutocráticos como el G7 y el G8", ha manifestado. Pero también tiene receta, "quien puede contrarrestar esto es la ciudad" haciendo que la ciudadanía pase de mera espectadora a participante.

SE ACABÓ EL PODER ABSOLUTO MASCULINO

Mayor Zaragoza ha puesto sobre la mesa que las sociedades han evolucionado y ahora demuestran que el "poder absoluto masculino se acabó". "Ahora tenemos a las mujeres", ha subrayado. Eso le ha llevado a recordar una conversación que tuvo en Pretoria con el presidente sudafricano Nelson Mandela en 1996, cuando Mayor Zaragoza se sentía algo desanimado por la imposición de la fuerza frente a la palabra y la conciliación.

"Me dijo que no me preocupara, que en diez o doce años la mujer se convertiría en la piedra angular de una nueva era porque la mujer sólo excepcionalmente utiliza la violencia y el hombre sólo excepcionalmente no la utiliza", ha transmitido el que fuera director de la UNESCO.