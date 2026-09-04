'Mayrit' completa otro hito en la ampliación de la L11 con la unión del túnel entre Madrid Río y Palos de la Frontera

1114418.1.260.149.20260904145137 Archivo - Archivo.- Mayrit - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora 'Mayrit' ha completado este viernes un nuevo hito en la ampliación de la Línea 11 con la unión del túnel que conecta las futuras estaciones de Madrid Río y Palos de la Frontera, completando así un total de 2.732 metros excavados en el tramo para conectar Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presenciado este viernes la operación que ha culminado sobre las 13.00 horas, conocida técnicamente como cale y que permite comprobar la correcta alineación de los trabajos realizados desde ambos extremos y verificar la precisión alcanzada durante el proceso constructivo.

Con este cale, el segundo y último que protagonizará 'Mayrit' en la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, se han completado los 2.732 metros de galería que conectan las futuras estaciones de Comillas, en Arganzuela, y Palos de la Frontera, en el Paseo de Delicias, pasando por Madrid Río.

"Demuestra el gran trabajo que están haciendo todas las empresas que están construyendo esta ampliación de la línea y, sobre todo, la responsabilidad de todos los trabajadores que están participando durante 24 horas al día en la construcción de esta infraestructura de Metro", ha resaltado Rodrigo, que también

Un proceso que ha llevado un total de 147 días, con ritmos de trabajo que han superado las expectativas y han permitido llegar a Palos de la Frontera "casi un mes antes de lo previsto", según ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez.

El primer cale se produjo el pasado 9 de junio, cuando la máquina alcanzó Madrid Río tras recorrer 1.116 metros desde Comillas en 76 días, con 656 anillos colocados y 77.562 metros cúbicos de tierra extraídos, mientras que este segundo lo ha realizado en 71 días, con la colocación de 950 anillos y la extracción de 111.009 metros cúbicos de tierra.

La tuneladora, de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, comenzó a trabajar el pasado 26 de marzo en el parque de Comillas, con rendimientos esperados de entre 400 y 500 metros mensuales que finalmente se han visto superados.

"Hemos conseguido que, desde Comillas a Madrid Río, se mantenga un rendimiento real parecido al esperado y que, desde Madrid Río a Comillas, se haya duplicado para pasar a unos 30 metros de avance diarios, con picos de hasta 40 metros. Aproximadamente en 70 días hemos hecho un 50% más de túnel", ha resaltado Núñez.

Durante todo su avance hasta llegar a este punto, la perforadora ha colocado 1.606 anillos que conforman el revestimiento definitivo del túnel y ha extraído 188.571 metros cúbicos de tierra.

"El suelo se ha comportado extraordinariamente bien, la tonelada ha respondido muy bien y hemos ido más rápido de lo que esperábamos", ha remarcado el director general de Infraestructuras. Tanto es así, que 'Mayrit' ha avanzado más deprisa de lo que lo han hecho los trabajos para vaciar completamente las estaciones.

De forma paralela, está previsto que en los próximos días finalice la construcción de los 679 metros ejecutados mediante el método tradicional de Madrid, conocido como 'pico y pala'. Con estas actuaciones, sumadas a las realizadas por la tuneladora, estará ejecutado cerca del 60% de la longitud total prevista para la prolongación de la L11.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez completado este segundo cale, 'Mayrit' realizará una parada técnica de unas dos semanas en la futura estación de Palos de la Frontera para una revisión. "Este va a ser el último del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal porque el túnel se construye de una manera más rápida de lo que nosotros conseguimos vaciar las estaciones. Por lo tanto, estamos estudiando cómo modificar el sistema constructivo para las estaciones de Atocha y Conde de Casal, para dejar el túnel completamente terminado lo antes posible", ha explicado Núñez.

Así, tras la parada técnica para una revisión, está previsto que a finales de septiembre vuelva a arrancar para completar el túnel y finalmente sacada y desmontada por piezas por la M-30, en la zona del puente de la A-3, frente a Conde de Casal, en el distrito de Vicálvaro, con previsión de hacerlo en el primer trimestre del año 2027.

En cualquier caso, el plazo previsto por la Comunidad para finalizar las obras de ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal no se verá alterado. "El túnel se va a terminar antes y vamos a tener que modificar algunas de las actuaciones de ese programa de trabajo para adaptarlo a los nuevos ritmos, pero la Línea 11 se mantiene con las fechas de finalización y puesta en servicio que teníamos", ha concretado el director general.

La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal).

Comillas está ejecutada al 67,62%, Madrid Río, al 70,69%, Palos de la Frontera, al 73,77%, Atocha, al 57,06%, y Conde de Casal, al 30,91%.

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.