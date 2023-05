Los médicos especialistas no fijos suspenden la huelga contra la temporalidad hasta que se conforme el gobierno

Protesta de médicos y facultativos especialistas en las puertas del Gregorio Marañón para denunciar la temporalidad - PLATAFORMA DE MÉDICOS NO FIJOS

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la suspensión de la huelga para denunciar la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) hasta que se conforme el nuevo gobierno regional tras la celebración de elecciones.

La huelga indefinida todos los martes y jueves arrancó el pasado día 4, convocada por la Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato médico Amyts, y de momento se han llevado a cabo ocho jornadas de paros.

Tras la celebración de los comicios del pasado domingo, en los que la presidenta Isabel Díaz Ayuso obtuvo una mayoría absoluta, los convocantes han decidido paralizar los paros hasta que se configure el nuevo gobierno. "Esto no significa que abandonamos nuestra causa. Seguiremos en lucha hasta que consigamos la anulación del concurso-oposición, ya que estabilizar a los médicos de Madrid por sus méritos profesionales es justo, legítimo y legal", han advertido.

Como ya han hecho en reiteradas ocasiones, desde esta plataforma que agrupa a los más de 3.600 profesionales "en abuso de temporalidad", han vuelto a reclamar a Ayuso una "reunión urgente" para abordar esta situación. "Seguimos esperando soluciones a nuestra situación de precariedad laboral. Nada ha cambiado", han advertido tras casi un mes de huelga.

El departamento que dirige en funciones Enrique Ruiz Escudero asegura que jurídicamente no se puede desistir de una OPE ya convocada, como piden los convocantes, y que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que así lo expone. "Siguen escudándose en que no es legal, sin ninguna argumentación jurídica, liberar 3.247 plazas para que se estabilicen por concurso de méritos los médicos y otros facultativos de

Madrid, cuyos contratos se hayan fuera de la Ley por temporalidad injustificadamente prolongada", han lamentado.

Por ello, han convocado "una reunión institucional de abogados expertos en la materia", a la que serán invitados los abogados de la Comunidad de Madrid, "para analizar entre todos la situación e intentar aportar soluciones jurídicamente seguras" a este "problema". "Si no escuchan a los

médicos, confiamos en que escuchen a los abogados, ya que aducen que es un problema legal", han alegado.

DISPOSICIÓN A DIALOGAR

En la misma línea, han recalcado su disposición a dialogar con el Gobierno regional. "Dado que la Consejería de Sanidad no actúa, y que en este momento está por definirse quién será el nuevo consejero, confiamos en que la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid tenga tiempo y voluntad de tomar las riendas y estabilizar la sanidad madrileña que tanto orgullo genera", han indicado.

Los convocantes, junto a SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos, llevaron a cabo hace un año una huelga indefinida para denunciar la temporalidad en el Sermas. Entonces se llegó a un compromiso para la convocatoria por concurso de méritos de entre 2.500 y 3.120 plazas a facultativos de larga duración. Un año después, señalan, la "falta de voluntad" del Ejecutivo autonómico ha impedido solventar la situación.

Desde la plataforma que agrupa a los médicos y especialistas no fijos reclaman la anulación de la OPE 2018-2019, con 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE), que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.

Así, piden que se desista del concurso-oposición y que estas plazas se convoquen por concurso de méritos, pero no en el proceso correspondiente a la Ley 20/2021, tal y como se hizo, alegan, en el caso de los médicos de Urgencias.

En este sentido, han alegado que "no existe motivo de diferenciación" para equiparar la situación actual con la de los médicos de Urgencias en el caso de las 3.245 plazas de la OPE de 2018/2019. "Es más, tenemos una posición más reforzada, porque la convocatoria de Urgencias no había sido impugnada por procedimiento de revisión de oficio", han asegurado.

Asimismo, rechazan que para ello se deba contar con el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, como dice la Consejería. "Si la negociación concluye sin acuerdo, la Administración siempre puede utilizar el poder de imposición unilateral de sus condiciones", han alegado, recordando casos como el de plan de urgencias extrahospitalarias, puesto en marcha con la oposición de los sindicatos.

Los convocantes han denunciado la negativa a facilitarle informes en los que la Consejería se apoya para sus argumentos y han recordado que se han llevado a cabo más de 2.000 acciones legales de impugnación para las 46 especialidades, tanto aisladas como colectivas, entre ellas los 1.113 facultativos no fijos que han iniciado este procedimiento por defecto en los baremos.

Igualmente, exigen consolidar a los facultativos en fraude de ley que realicen funciones estructurales durante al menos 3 años con independencia de su vinculación laboral actual, tal y como, han recordado, establece la Directiva 1999/70 de la CE relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

FALTA DE VOLUNTAD

La plataforma recuerda que en otras regiones han puesto en marcha medidas para poner soluciones, recordando los casos de Canarias y Andalucía para pedir que se incluyan las plazas convocadas antes de la Ley 20/21 a concurso de méritos.

No es el caso de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de falta de "voluntad política". "La aprobación por su parte de una OPE en 2021 para un concurso-oposición no asegura las plazas de profesionales con más de 10-15 años en sus puestos, con el riesgo que ello supone para todo el sistema. Ni los profesionales podemos ser castigados por una temporalidad que no elegimos, ni los pacientes deben ser perjudicados por la inestabilidad que generaría cambiar a miles de especialistas, ni el sistema puede prescindir de nuestra experiencia", alegan.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han recordado que están en marcha procesos de estabilización para hacer fijas casi 40.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024. De esta forma, el personal fijo pasará a representar el 92% en esa fecha, de modo que se alcance el tope de temporalidad del 8%.

En concreto, se trata de unas 9.000 plazas correspondientes a la Ley 20/2021 y otras 31.000 de OPEs que se encuentran en distintas fases de desarrollo en el Sermas.