Médicos y facultativos madrileños irán a la huelga los días 14 y 15 para reclamar un Estatuto Marco propio

Archivo - Varias personas durante una manifestación en Madrid por el Estatuto Marco - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid irán a la huelga los días 14 y 15 para reclamar un Estatuto propio al Ministerio de Sanidad, en el marco de los paros impulsados por los sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y que, en la Comunidad de Madrid, está registrada y convocada por el sindicato Amyts.

En este contexto, la profesión iniciará las movilizaciones con una manifestación que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad el miércoles 14 de enero a las 10.00 horas, ha apuntado la organización sindical en un comunicado.

La convocatoria de huelga en Madrid, anunciada el pasado mes de noviembre, afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

En este sentido, Amyts ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "hay numerosas demandas pendientes" como un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.

Por su parte, el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional, han abogado por mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico y facultativo en los términos que recoge actualmente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), "asegurando la distinción de clasificación profesional y retributiva de los diferentes grupos en función de su formación y responsabilidad".

También abogan por modificar la jornada complementaria (guardias) y descansos (postguardia) "con el objetivo de reducirlas progresivamente hasta lograr jornadas máximas de 12 horas consecutivas" y que dichas jornadas en el cómputo de la jornada laboral y jubilación. Piden igualmente iniciar el procedimiento legal para conseguir la aplicación de coeficientes reductores "que haga posible la jubilación anticipada del personal médico", así como mantener el tercio de jornada no asistencial de los facultativos y médicos del sistema.

Consideran necesario además financiar "íntegramente" todas las actividades de formación, docencia e investigación del personal facultativo, sin distinciones por titularidad de la empresa ni por nivel de complejidad y regular el exceso de demanda, tanto en la atención primaria como a nivel hospitalario, mediante programas especiales de absorción voluntaria con una compensación adecuada.

Finalmente, remarcan la necesidad de aumentar la retribución del precio de la hora de guardia, la actualización de los módulos para mayores de 55 años, la movilidad voluntaria abierta y permanente, nunca forzosa, la retribución íntegra de las pagas extra o la jubilación flexible, con el cómputo de todo el tiempo trabajado, ordinario y extraordinario.