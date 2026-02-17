Médicos y facultativos vuelven a concentrarse por un Estatuto Marco propio en el segundo día de la huelga

La Secretaria general de Amyts portavoz de la agrupación por un estatuto médico y facultativo (APEMYF), Ángela Hernández, durante una concentración - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid --más de 200 según la organización y unos 200 según la Delegación del Gobierno-- se han concentrado este martes frente al Hospital de La Princesa para reclamar un Estatuto Marco propio en el segundo día de paros en rechazo del acuerdo pactado recientemente entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos.

Por segunda jornada consecutiva, los profesionales han llevado su protesta a las puertas de un hospital madrileño, en este caso, el de La Princesa, en el marco de las cinco jornadas de huelga estatal convocadas esta semana para mostrar su rechazo al acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco alcanzado el pasado 26 de enero entre Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN

En declaraciones a los medios a las puertas del centro hospitalario, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, se ha mostrado satisfecha del apoyo a los paros, aunque ha reconocido que toda huelga supone "un fracaso". En este sentido, ha insistido en la necesidad de abrir un diálogo, con una "mesa de negociación a nivel autonómico y a nivel de Ministerio", para acabar con la situación de "discriminación" que sufre un colectivo "complejo" como el médico.

Durante su intervención, la máxima responsable del sindicato médico madrileño ha censurado que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya hablado de reponsabilidades de las Comunidades Autónomas. "La ministra lleva diciendo que ganamos como un ministro, que somos clasistas, que hacemos peticiones abstractas. No sé cuál va a ser la siguiente ocurrencia. Lo que llevamos viviendo es un peloteo de responsabilidades entre las administraciones autonómicas y la administración central", ha lamentado.

En la misma línea, tras recordar a Mónica García que ella también es "médica", ha subrayado que la profesión está "unida" y "rema en la misma dirección". "Quien piense que puede modificar las condiciones de ejercicio de médicos y facultativos sin contar con los médicos y facultativos, consideramos que están profundamente equivocados (...) Nunca se puede construir en contra de los médicos y que lo que no se espera de ningún servidor público es que plantee que los médicos y los facultativos son el enemigo", ha alegado.

La responsable sindical ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias causadas, al tiempo que ha recalcado que los usuarios de la Sanidad madrileña "están con ellos". "Por desgracia, solamente responden las administraciones a la huelga y eso implica molestias para los pacientes, pero la responsabilidad es nuestra y la asumimos, pero también de ellos. Yo, si fuera administración, me habría estado reuniendo mañana, tarde y noche, para detener estas jornadas de huelga", ha enfatizado.

Durante estos primeros cinco días de huelga, el sindicato médico de Madrid ha diseñado un calendario de protestas a las 10 horas durante las cinco jornadas de paros que arrancaron este lunes frente al Gregorio Marañón, han continuado este martes frente a la Princesa y llegarán este miércoles a Atención Primaria con una concentración frente al Centro de Salud Abrantes. Finalmente, el jueves será en el Hospital de Móstoles, y el viernes, en el Clínico San Carlos.

REIVINDICACIONES DE AMYTS

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.