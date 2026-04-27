Los médicos madrileños retoman este lunes la tercera semana de huelga por el Estatuto Marco con nuevas concentraciones

Archivo - Archivo.- Manifestantes portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid retoman este lunes la tercera semana de huelga indefinida convocada para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y exigir un texto propio para el colectivo que reconozca las singularidades de estos profesionales.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero y a mitad de marzo, arrancará este lunes día 27 y se prolongará hasta el jueves día 30 de abril. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas concentraciones para los próximos días de huelga. Arrancarán el lunes con una concentración en la puerta principal del Hospital Universitario La Paz a partir de las 10.00 horas.

A ella le seguirán otras a la misma hora el martes en Hospital Gregorio Marañón, el miércoles en el Hospital Universitario de Getafe y el jueves en el Hospital 12 de Octubre. El acto principal tendrá lugar la tarde del miércoles 29 con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, a partir de las 18.30 horas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga estatal sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. En este contexto, ambas partes habían previsto un nuevo encuentro para abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo, con participación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la anulación de la reunión tras acusar a los sindicatos de incumplir lo acordado.

Por su parte, el Comité de Huelga ha acusado al Ministerio de "falta de propuestas reales" que respondan a sus principales reivindicaciones y ha exigido la dimisión de la ministra, a la que atribuye una continua "manipulación del relato" y "falta de rigor" en las negociaciones.

FRACASO CON LA FIGURA DEL MEDIADOR

El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas pactaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) actuara como mediadora independiente para intentar desbloquear la huelga médica.

Sin embargo, el Comité de Huelga pidió al Ministerio, a través de una carta, que se retirara esta figura al considerar que se trataba de una "decisión unilateral y no consensuada". Así, criticaron que la incorporación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadora era "improcedente", ya que, a su juicio, era parte afectada.

"Cualquier atribución de funciones de mediación o interlocución debe ir acompañada de garantías como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales", señalan desde el Comité de Huelga.

El Comité de Huelga reclama la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

El Comité de Huelga advierte de que la propuesta del Ministerio no ofrece suficiente seguridad jurídica para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

En el caso del Comité de Huelga madrileño, está previsto que esta misma semana se reúna con responsables de la Consejería de Sanidad para abordar sus reivindicaciones, una segunda cita entre ambas partes tras la celebrada el pasado mes de marzo.

La consejera del ramo, Fátima Matute, ya trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, convocantes de los paros.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

En el caso de la Comunidad, desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Exigen igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.