Médicos madrileños retoman la próxima semana la huelga por el Estatuto Marco propio y con nuevas movilizaciones

Manifestantes portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid retomarán la próxima semana la huelga convocada para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca las singularidades de estos profesionales.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, arrancará este lunes día 16 y se prolongará hasta el viernes 20 de marzo. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas movilizaciones para esos cinco días de huelga. Arrancarán el lunes con una manifestación convocada a partir de las 10.00 horas y que irá del Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad.

A ella le seguirán en los siguientes días concentraciones a partir de las 10.00 horas de cada jornada en distintos puntos: Hospital Ramón y Cajal, el martes 17; Hospital Infanta Leonor, el miércoles 18; frente a la Consejería de Sanidad de la calle Aduana, el jueves 19, y, finalmente, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, el viernes 20, según ha informado Amyts.

REIVINDICACIONES DE AMYTS

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.