Medio centenar de trabajadoras de escuelas infantiles se concentran en Plaza de la Villa para exigir reunión con Almeida

Trabajadoras de escuelas infantiles concentradas en Plaza de la Villa - EUROPA PRESS

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital en huelga se concentran durante la mañana de este lunes en Plaza de la Villa, frente al edificio de Casa de Cisneros, donde se desarrolla la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, para exigir una reunión con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o, en todo caso, con el delegado del ramo, José Fernández.

Durante la sesión de la comisión, se debatirán dos puntos en torno a los paros de las trabajadoras, que cumplen su tercera semana de huelga indefinida. En concreto, serán Más Madrid y PSOE los que acercarán dos preguntas dirigidas a Fernández para abordar este asunto con una decena de trabajadoras entre el público.

En el exterior, la portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha señalado en declaraciones a los medios que la concentración pretende "tratar ya de una santa vez" el conflicto y exponer "cuál es la situación" de las escuelas infantiles del Ayuntamiento.

"No cuidan a las profesionales que las sostenemos cada día, con unos salarios mínimos que son indignos, abocándonos a la dependencia económica y, por lo tanto, a todo lo que esto conlleva. Aparte de una cantidad de burocracia que tenemos que hacer en nuestro tiempo libre", ha señalado Marín.

Por ello, exigen "nuevos contratos y nuevos pliegos ya," con complementos salariales que "acordes" con el coste de vida actual de Madrid y que no se deje a las trabajadoras "dos años más con esas prórrogas ganando el salario mínimo interprofesional".

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso ha estado precisamente este lunes con las trabajadoras concentradas en Plaza de la Villa minutos previos al inicio de la Comisión.

"Hoy acompañamos a las trabajadoras (...) con dos exigencias. La primera de todas es que reciba el delegado a las trabajadoras que han recibido por su parte varias peticiones por registro de reunión y el delegado todavía no las ha respondido. El alcalde de Madrid sigue mirando hacia otro lado con unas escuelas que son de su absoluta competencia", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Asimismo, la socialista exige que el Ayuntamiento "no prorrogue los contratos de las escuelas infantiles". "La misma Junta de Gobierno del jueves pasado prorrogó varios contratos de escuelas infantiles el mismo día que las trabajadoras se estaban movilizando para bajar los ratios, subir los salarios y dignificar la escolarización", ha explicado.

Para la edil, "no puede ser que se prorroguen esos contratos porque eso supone para las trabajadoras una pérdida de más de 7.000 euros en los próximos dos años". "Exigimos nuevos pliegos, pero no como dijo la vicealcaldesa en el año 2028. Exigimos nuevos pliegos ahora, en el año 2026, que es lo que se merece", ha zanjado Caso.