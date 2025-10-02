Melocos pondrán banda musical a las fiestas de Salamanca, con el horchatero que regenta el último aguaducho de pregonero

Besmaya, Melocos, Paul Alone, Pavlenha y Vicky Gastelo actuarán en las Fiestas del Pilar del distrito de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Melocos pondrán banda musical a las fiestas del Pilar del distrito de Salamanca, con José Manuel García López, el horchatero que regenta el último aguaducho de Madrid en la calle de Narváez, como pregonero, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Del 10 al 12 de octubre las fiestas tomarán los escenarios del parque Eva Duarte. La concejala del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, ha subrayado son unas fiestas "para los auténticos protagonistas de la vida diaria de las calles y barrios, que son los vecinos, familias, estudiantes, trabajadores, comerciantes y visitantes".

"Salamanca es el testimonio perfecto de que tradición y modernidad, libertad y respeto, historia e innovación, recuerdo y actualidad pueden darse la mano para crear un rincón que encapsule la esencia de nuestro pasado y presente sin perder de vista el futuro", ha remarcado.

EL ÚLTIMO AGUADUCHO

El pregón correrá a cargo de José Manuel García López, conocido en el distrito por ser el horchatero del último puesto existente en Madrid, ubicado en la calle de Narváez. La cita será el 10 de octubre a las 20.30 horas en el parque de Eva Duarte.

El programa se completa con degustaciones gastronómicas de paella, migas y chocolatada, talleres y actividades infantiles, clases de yoga y aerobic y torneos de ajedrez, entre otras.

EL MEJOR POP-ROCK NACIONAL

El escenario principal lo abrirá el grupo Zapatillas, tributo a El Canto del Loco, el viernes 10. Tras el pregón actuará Pavlenha, artista emergente que está presentando su álbum 'Ambolo' por toda la geografía española. Para cerrar la noche, tocará la banda Melocos, con éxitos como 'Somos', 'Cuando me vaya' o 'Cada golpe'.

El 11 de octubre habrá actuaciones en el escenario principal desde mediodía, con el concierto del grupo Voltaje Latino a las 12.30 horas. Abrirá la tarde la compositora Vicky Gastelo, que ha colaborado con artistas de la talla de Carlos Goñi, de Revólver, o Marwán, seguida de Paul Alone, que acumula millones de reproducciones de sus temas.

El último concierto será el de Besmaya, el grupo indie pop que ha triunfado en todos los festivales este verano con canciones virales como 'El tiempo que paso contigo', 'Matar la pena' o 'Cuerda auxiliar'. El día 12 también habrá programación musical con la actuación infantil de Pez al revés, los conciertos de grupos del distrito y la banda de versiones BPM (Beats Per Minute).

ACTIVIDADES CULTURALES

El parque de Eva Duarte albergará también una carpa infantil, que se llenará de talleres y actividades desde el viernes 10. Habrá una carpa de ajedrez dedicada a partidas simultáneas el 11 de octubre y un torneo el día 12, con inscripción previa. La plaza de Salvador Dalí será escenario del concurso de pintura rápida el día 11 de 8 a 14 horas.

El segundo espacio, que recibe el nombre de Escenario Fuente, acogerá clases maestras de aerobic y yoga también el 11 de octubre por la mañana, además de actividades para los mayores y bailes deportivos.

El día 12 será el turno de Aires de España, actuación de copla y cuplé. En la carpa de catering habrá una degustación de paella popular (11 de octubre) y una gran chocolatada y migas populares (12 de octubre). Además, todos los días, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables.

El 12 de octubre, día de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, patrona de las fiestas, se celebrarán actos religiosos en su honor, así como una procesión por las calles del distrito.