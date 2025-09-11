Mensajeros de la Paz reivindica la Catedral de Justo de Mejorada como centro social y "abierto a cualquier religión"

Archivo - Archivo.- Exterior de la catedral de Justo Gallego - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, ha reivindicado la conocida como 'Catedral de Justo' en Mejorada del Campo como un centro social y abierto "a cualquier persona de cualquier religión que necesite un lugar digno para orar".

La 'Catedral de Justo' es obra de Justo Gallego, fallecido en 2021 a los 96 años sin ver culminada su obra. Comenzó su tarea de construirla, él solo, el 12 de octubre de 1961, Día del Pilar, Virgen a la que está dedicada esta construcción.

Pasó más de 60 años construyendo esta catedral por una promesa hecha a la Virgen --"si se curaba de una tuberculosis por la que se vio obligado a abandonar el monasterio en el que vivía"--. Con su fallecimiento, la también conocida como 'Catedral de la Fé' pasó a estar gestionada por Mensajeros de la Paz.

Hace un año se habilitó en esta construcción un "espacio de oración interreligioso" en un anexo no central, a petición de la comunidad musulmana local, que se había quedado sin lugar para rezar.

Una circunstancia que algunos han visto como una ofensa a la memoria de Justo Gallego, aunque desde esta ONG fundada y presidida por el Padre Ángel, encargada de su gestión, aseguran no haber recibido quejas vecinales al respecto.

En cualquier caso, Mensajeros de la Paz define esta construcción como "centro social", no reconocido oficialmente como catedral por la Iglesia, y que tampoco ha sido consagrada como templo religioso. "Se trata de un espacio comunitario que acoge iniciativas sociales, culturales y espirituales, siempre desde el respeto a la fe y al legado de Justo Gallego", reivindican desde la ONG.

Este espacio de oración interreligioso, en un anexo no central de la construcción, no está actualmente "en funcionamiento regular" aunque, según la fundación del Padre Ángel, "permanece abierto a cualquier persona de cualquier religión que necesite un lugar digno para orar".

En esta línea, desde Mensajeros han recordado que en el mismo centro del inmueble existen también espacios destinados a otras confesiones abrahámicas, como una sinagoga y un espacio cristiano no católico, "promoviendo la convivencia y el respeto entre tradiciones". "No se ha retirado ningún símbolo católico ni se ha pretendido mezclar religiones", han subrayado.

En cualquier caso, ha insistido que mantiene "una buena relación con las parroquias y Cáritas" de Mejorada del Campo y ha destacado que la mayoría de los visitantes valoran "positivamente" esta iniciativa "como un gesto de apertura y respeto".

"Mensajeros de la Paz reitera su compromiso con la hospitalidad, el respeto interreligioso y la solidaridad, siempre desde el respeto absoluto a nuestra tradición religiosa y al legado de Justo Gallego, cuya obra seguimos cuidando con dedicación y responsabilidad", ha zanjado en un comunicado.