Mercadillos, pistas de hielo o belenes vivientes: planes para vivir la Navidad lejos de aglomeraciones de la capital

Archivo - Belén de ganchillo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pueblos de la Comunidad de Madrid ofrecen estos días una agenda pensada para quienes desean disfrutar la Navidad lejos del bullicio del centro de la capital, con propuestas que van desde belenes de ganchillo a los vivientes, pasando por mercadillos y pistas de hielo.

Así, en El Berrueco, la Plaza de la Picota acogerá este sábado su tradicional Belén viviente, a las 12 horas, una representación que se repetirá el próximo 27 de diciembre.

Además, hasta el 10 de enero, los Jardines de la Calle Real albergan la VI edición del belén artesanal de ganchillo, una instalación artística que da un giro original a la tradición navideña y que incluye la reproducción de la Iglesia o del propio Ayuntamiento.

En Colmenar de Oreja, la Plaza Mayor se transformará este sábado en un gran escenario navideño, a las 19 horas, con un belén viviente que recrea escenas del nacimiento con figurantes locales. Por su parte, El Boalo-Mataelpino revivirá también este sábado su tradicional belén viviente en las calles del centro del municipio.

PISTA DE HIELO NATURAL EN BELMONTE DE TAJO

Una de las propuestas más familiares y poco habituales en la Comunidad es la pista de hielo natural de Belmonte de Tajo, que estará operativa desde este sábado y hasta el 10 de enero en la Plaza Nueva. El espacio permite patinar en un entorno lejos del ajetreo de las pistas urbanas, con horarios de mañana y tarde para todos los públicos.

Por su parte, el municipio de Manzanares El Real celebrará este sábado su belén viviente 'Jerusalén, historia de un renacimiento', con pases a las 18 y 19.30 horas, y el domingo por la tarde en el entorno del Castillo de los Mendoza. En esta recreación participan más de 150 vecinos del municipio.

Igualmente, desde este sábado y hasta el 5 de enero de 2026, Fuente el Saz de Jarama celebra el Parque Mágico de la Navidad en la Plaza de la Villa y la calle Martina García, un espacio ambientado con decoración festiva y actividades pensadas para todas las edades.

MERCADILLOS, TALLERES Y HASTA UN BELÉN VIVIENTE VIRTUAL

Hoyo de Manzanares celebra desde este sábado un mercado navideño en la Plaza Mayor, acompañado de actividades familiares durante la tarde mientras que, en Garganta de los Montes, habrá un concurso de decoración y adornos navideños el domingo, a las 17 horas.

Ese mismo día, en Ambite habrá representaciones del belén viviente con pases a las 17.30 y 19.30 horas, además del tradicional mercadillo navideño escolar en el patio del colegio.

Entre las actividades más originales, destaca un belén viviente virtual con tecnología de video mapping en Redueña. Será el 23 de diciembre con proyección de escenas navideñas sobre fachadas históricas del casco urbano.

En Robledo de Chavela, este sábado se celebra un encendido de antorchas por la tarde que ilumina las calles del municipio, y Navalafuente propone desde desde este sábado y hasta después de Reyes una ruta gastronómica con tapas y platos navideños en sus establecimientos locales, completada con talleres y espectáculos familiares los días 22 y 23.

De su lado, Villar del Olmo invitará este sábado a visitantes y vecinos a dejar sus deseos en el Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor.

Por su parte, Valdemorillo inaugura su Ciudad de la Navidad a finales de diciembre --con talleres, cuentacuentos y ambiente navideño en la Plaza de Toros-- y también celebra un belén viviente este sábado en la Plaza del Ayuntamiento.