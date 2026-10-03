Los mercados municipales de Madrid celebrarán el Día de la Hispanidad con actividades gastronómicas y familiares - EUROPA PRESS

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los mercados municipales de la ciudad de Madrid acogerán una amplia programación gastronómica, de ocio y cultural para celebrar el Día de la Hispanidad (12 de octubre), con actividades como degustaciones de cocina de fusión hispanoamericana, actuaciones folclóricas, espectáculos teatrales familiares y sesiones de música en directo en diversos distritos de la capital.

La iniciativa ha sido presentada este sábado en el mercado de Barceló por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura; el gerente del mercado de Barceló, Carlos Carrasco; y la presidenta de la Confederación de Comercio de Madrid (COCAM), Marta González.

En concreto, la agenda festiva incluye un 'showcooking' en el propio Barceló a cargo del chef Carlos Sierra, con especialidades de fusión como 'The Madrid Roll'; mini cubano de cerdo ibérico; steak tartar con huevo frito; 'hotdog' de chistorra con mermelada de hierbabuena y tomate; mini 'cookie' americana; y 'pie' de manzana con chantilly de vainilla.

Por su parte, el mercado de La Cebada ofrecerá los días 8, 9 y 10 de octubre actuaciones de mariachis, folclore y degustaciones de productos tradicionales, mientras que el de Antón Martín albergará del 5 al 10 de octubre sesiones de DJ Latino, exhibiciones de baile, un mapa de la hispanidad y decoración temática.

Las propuestas familiares llegarán también al mercado de San Isidro el 10 de octubre (de 11 a 14 horas) con la representación teatral 'Los Reporteros del Nuevo Mundo'. La oferta gastronómica se completará con degustaciones de productos españoles en Las Águilas el 9 de octubre a las 11 horas, de tortilla de patatas en Villaverde Alto el 10 de octubre (de 11.30 a 13.30 horas) y una muestra culinaria hispanoamericana en Las Ventas el 9 de octubre.

Asimismo, el mercado de La Paz acogerá la tarde del 6 de octubre un evento junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el día 9 una cata de productos argentinos, venezolanos y vinos chilenos. También participarán con jornadas culinarias y ambientación los espacios de Villa de Vallecas, Los Mostenses y Alto de Extremadura.

"De lo que más orgullosa me siento como integrante de la Corporación Municipal en los últimos años es que hemos sido capaces de adaptar a los mercados la realidad social nueva. No solo se trata de la configuración antigua del mercado, de hacer puestos donde únicamente se venía a comprar. No, ahora se viene a comer, se viene a estar, se viene como lugar de encuentro", ha manifestado la delegada durante su intervención.

IMPULSO MUNICIPAL PARA LOS MERCADOS

Como hito complementario para la jornada del 12 de octubre, la red gestionada junto a COCAM desplegará una acción promocional conjunta en dos enclaves estratégicos de la capital: el Templo de Debod y la plaza de Pedro Zerolo, con el objetivo de dar a conocer la variedad y cercanía del comercio de proximidad y reforzar la colaboración público-privada.

En este contexto, en el marco de la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, el Ayuntamiento ya ha movilizado 54 de los 95 millones de euros previstos, incluyendo una línea específica para los mercados municipales que en este año ha destinado más de 13 millones de euros a su impulso y modernización.