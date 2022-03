Mercamadrid descarga hoy el 65% de su mercancía habitual y Villacís exige al Gobierno que "haga algo ya" ante la huelga

De momento no habrá desabastecimiento, pero le dice a Sánchez que no puede esperar a que el problema "se resuelva solo"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercamadrid ha descarga este jueves el 65% de su mercancía habitual, lo que permite, según la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "garantizar el aprovisionamiento de una serie de días", pero ha cargado contra el Ejecutivo central al que ha exigido que "haga algo ya" para que se garanticen las salidas de productos a pesar de la huelga del transporte.

"Aunque en Madrid está controlado es cierto que está afectando a puntos de origen de donde llegan los productos a Mercamadrid", ha remarcado la vicerregidora, quien ha apostado por la necesidad de informar a los ciudadanos de la situación en cada momento mientras se "garantiza que se trabaja con la máxima normalidad". Hace dos días Mercamadrid solo descargó el 50% de su mercancía habitual.

Al hilo, ha relatado cómo ya está afectando a sectores como el lácteo que "no se está embarcando y se está tirando" o a las lonjas de pescado. Considera que a pesar de que la huelga es minoritaria está "teniendo un impacto mayoritario".

"El Gobierno tiene que dejar de anunciar que va a hacer cosas y hacerlas. No puede ser un constante tirar adelante el balón y que los problemas se resuelvan solos", ha reprochado.

Villacís considera que está demostrando que es "inútil para gestionar" y ha urgido a que se bajen los impuestos, se hable con el sector y se actúe sobre el precio de la energía.

Por último, ha asegurado que a día de hoy no hay riesgo de desabastecimiento, pero que "siempre puede estar ahí" si no se garantiza la cadena de suministros y que los problemas "si no se resuelven acaban estallando".