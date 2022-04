Mercedes González: "López está en una situación delicada y ha de demostrar a Ayuso su RH de competir contra el Gobierno"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado este viernes que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López, está en una "una situación muy delicada" en el Gobierno regional tras los cambios en el PP y por eso considera que "tiene que demostrar a la presidenta su (factor) RH de competir contra el Gobierno de España".

En una entrevista realizada esta mañana en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, González ha reaccionado así a los declaraciones formuladas ayer en otra entrevista por el consejero, en el que le pedía que "se dejara de carreras políticas" y se dedicara prioritariamente en la Delegación a la lucha contra las bandas juveniles violentas ante el aumento de casos, el último el asesinato el miércoles de un chico de 18 años a plena luz del día en el distrito madrileño de Villaverde.

Para la representante del Gobierno central en Madrid fueron "tremendamente dolorosas e incalificables" las palabras de López cuando no habían pasado ni 24 horas del último asesinato. "La única carrera en la que estoy es que Madrid sea una ciudad segura, que lo es, ya que los datos son los mejores desde 2008. Mi única carrera es acabar con las bandas cuanto antes y mi única carrera es la coordinación institucional y el trabajo conjunto", ha dicho.

En este sentido, González ha señalado que cuando organizaron el plan Antibandas, que entró en funcionamiento el 10 de febrero, a las primeras personas que se lo explicó fue a Enrique López y a su equipo.

"Para mí fue decepcionante y doloroso hacer estas declaraciones cuando se tiene una situación tan terrible con un fallecido. Me parece una falta de respeto y de humanidad. Yo no corro, ni tengo ninguna carrera que hacer. Para mí es un regalo de la vida ser delegada del Gobierno. Me dedico a ello en cuerpo y alma y cada reyerta y enfrentamiento estamos en ello tanto el jefe de la Policía como yo. Cuando hay un incidente me dirijo allí", ha añadido.