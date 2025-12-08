MermelHada y sus títeres reciclados cuestionan por Navidad los estereotipos de los cuentos clásicos "con humor y magia"

Títeres de MermelHada, una obra del director Pablo Vergne - TEATROS DEL CANAL

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Compañía El Retablo, dirigida por Pablo Vergne, lleva a la Sala Negra de Teatros del Canal del 20 al 30 de diciembre MermelHada, una obra de títeres creados con materiales reciclados que, "con humor y fantasía", cuestiona los estereotipos de los cuentos clásicos.

El espectáculo, que se enmarca dentro del programa Canal Teatralia Navidad, tendrá siete funciones. La pieza está recomendada para público infantil a partir de cuatro años, tiene una duración de 45 minutos y las entradas pueden adquirirse desde nueve euros, con diversas promociones y descuentos para familias numerosas.

El argumento gira en torno a MermelHada, "un hada muy dulce, que a veces llega a ser empalagosa" y que busca cumplir los deseos de los personajes que se va encontrando --títeres que salen de los cuentos tradicionales--, según ha relatado el propio Vergne a Europa Press.

Su desencanto con su condición de hada le lleva a pedir a una anciana bruja para que le enseñe algunos secretos de sabiduría ancestral. Aunque "una milenaria rivalidad" enfrenta a hadas y brujas, la anciana acepta y, poco a poco, escena a escena, se va creando un vínculo muy especial entre las dos, enfrentándose a desafíos para descubrir donde se encuentra "el verdadero poder de la magia".

En esta versión, la bruja se presenta como una figura de apoyo que "que quiere ayudar a otras mujeres o jóvenes en situaciones necesitadas", destaca el director, quien incide en que "el objetivo de la bruja es empoderar, en este caso, a los personajes femeninos".

Así, la obra, interpretada por dos actrices y un técnico, ofrece una revisión de personajes como Cenicienta, que "prefiere leer y cultivar su ser interior antes que acudir al baile", o Blancanieves, "cansada de trabajar para los enanitos y deseosa de vivir en libertad".

Tras conversaciones y movimientos entre bruja y hada, junto a los personajes, se establece una relación de amistad, "de abuela-nieta" con un final sorprendente que Vergne prefiere no desvelar.

MermelHada se estrenó en 2023 en Feten, la Feria Internacional de artes escénicas para niños y familias en Gijón y después, visitó numerosos lugares del panorama español como el Festival de Títeres y Artes Escénicas de Segovia Titirimundi o la gira Abecedaria de Andalucía, entre otras ubicaciones, sin olvidar Teatralia en los Teatros del Canal en 2003 y todas las redes de teatro de la Comunidad de Madrid.

Aunque la obra no tiene novedades respecto a otros años, Vergne confirma que es "como el vino, con el tiempo y con las actuaciones, cada vez es mejor porque se va hilando más fino".

EL RETABLO REPARTE "MAGIA" CON SUS TÍTERES DESDE 1986

Fundada en 1986 por el creador, actor y director Pablo Vergne, El Retablo es una de "las más exitosas" compañías españolas de teatro de títeres. Sus montajes destacan por "su sencillez y claridad" y por su capacidad para reflejar "con humor y delicadeza" la forma en que los niños perciben el mundo.

Los títeres, elaborados íntegramente con objetos reciclados, convierten utensilios cotidianos en personajes: las princesas Blancanieves y Cenicienta son cucharas, la bruja se asemeja a una cafetera y los siete enanitos son saleros. "Todo es muy dinámico y atractivo, con parte de emoción, parte poética y parte divertida", ha señalado Vergne.

'LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE' Y 'ANIMALES'

Entre los próximos espectáculos de la compañía figura 'Las aventuras de Don Quijote', que se representará el 3 de enero en el espacio Matadero de Madrid, con dos pases, a las 12 y a las 17 horas. También tiene previsto llevar en enero de 2026 la obra 'Bambi' al festival Titirimundi de Segovia.

En el caso de esta obra, muñecos, figuras, sombras y juguetes reciclados dan forma a las "peripecias" del protagonista cervantino en una versión teatral interpretada por tres actores.

Sin embargo, la obra más reconocida de El Retablo es 'Animales', estrenada en 2003 y presentada ese mismo año en Teatralia, donde recibió una mención especial del jurado de Feten. Se trata de una pieza sin texto que ha viajado por Estados Unidos, la India, China, gran parte de Europa y países como Argentina o Brasil.

'Animales' se ha convertido en la obra estrella de la compañía desde hace más de dos décadas y, como es tradición, sigue siendo interpretada por su director, Pablo Vergne. El pasado mes de julio, los títeres regresaron a los escenarios de Argentina y, en 2026, recorrerán de nuevo las calles de Segovia dentro de Titirimundi.

En ella, el director transforma los objetos ante el público: "un pollito surge de dos pelotas amarillas, un pato de una bota, una vaca de un bolso, un cerdo de una bolsa de agua caliente y una oveja de mopas de limpieza", explica. Los niños adivinan a cada criatura mientras escuchan los sonidos que acompañan a cada transformación.

"Las compañías de títeres son fábricas de sueños. En cada espectáculo tratamos de que los niños y los padres se embarquen en un viaje y crean que todo lo que contamos es real", ha destacado Vergne, quien reconoce sentirse emocionado al ver cómo los pequeños siguen pensando en la función una vez en casa. Y es que reconoce que "cuando un niño se queda con la boca abierta al ver nacer un pollito de dos pelotas amarillas", se siente "como un pequeño cometa que cruza su imaginario".