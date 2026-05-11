El mes de abril dejó nueve trabajadores fallecidos en la región y ya son más de 30 en lo que va de año

Archivo - Dos obreros trabajan durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los datos del Instituto Regional de la Seguridad y Salud en el Trabajo apuntan a que el mes de abril dejó un total de nueve trabajadores fallecidos en la Comunidad de Madrid, que supera ya los 30 muertos en el contexto laboral en lo que va de año.

En concreto, se trata de un fallecido en el sector de la Industria, al que se le cayó un objeto encima; tres fallecidos en la construcción, dos de ellos atrapados en obras y uno por patología no traumática (PNT); y cinco en el sector servicio, dos durante su jornada laboral y tres en accidentes 'in itinere'.

La comparativa de este mes de abril respecto al mismo periodo del año pasado muestra un aumento de un fallecido en los accidentes mortales en el entorno laboral, según señalan los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en sendos comunicados en los que se hacen eco de los datos oficiales.

Por sectores de actividad, este abril se han registrado tres accidentes graves en la construcción frente a los ocho del año anterior; en Industria también se ha pasado de tres en 2025 a uno este mes; y en el sector servicios se ha rebajado en dos los accidentes registrados en abril de 2025.

En total, la Comunidad de Madrid ha registrado cerca de 29.700 accidentes laborales en los cuatro primeros meses del año, de los cuales 24.000 se produjeron durante la jornada laboral y unos 5.600 en el trayecto de ida o vuelta del trabajo.

Los sindicatos han hecho un llamamiento para reflexionar sobre los aspectos a mejorar en el ámbito de "la seguridad y salud de las empresas". "No podemos mirar hacia otro lado y dejar de informar y formar a la población trabajadora de forma continuada de los riesgos de sus puestos de trabajo", han dicho.