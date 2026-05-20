Archivo - La Mesa para abordar acuerdo de Policía Municipal se reúne el 27 con un Gobierno que espera "actitud positiva y buena fe" - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial desde la que proseguir con la negociación formal del nuevo acuerdo de condiciones laborales de la Policía Municipal se reunirá la próxima semana, el día 27, ha informado el coordinador general de Seguridad, Jesús Gil, en la comisión del ramo, un encuentro en el que esperan "actitud positiva y buena fe", como de las que hará gala el Gobierno municipal.

La situación de los agentes ha llegado de manos del concejal socialista Enrique Rico, que ha descrito a la plantilla como "exhausta", como han querido demostrar representantes sindicales de la Policía concentrándose en la Plaza de la Villa, donde han exigido "un acuerdo digno ya".

Rico ha alertado de que lo que está en juego es "la paz social por la dilatación de la negociación para la firma del nuevo acuerdo", algo que el coordinador ha rechazado de plano, para contestar que se sigue "trabajando con el fin de conseguir el mejor acuerdo de condiciones laborables para los policías municipales de la ciudad y que redunde en el mejor servicio para los ciudadanos".

El socialista, por su parte, ha señalado a "la posición común de todos los sindicatos" y que responde a "una forma de gobernar por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, el Gobierno de la soberbia, de la imposición, de la ausencia de diálogo, del deterioro de las condiciones laborales de los empleados públicos, del deterioro de los servicios públicos".

"Los sindicatos de Policía Municipal denuncian sentirse maltratados por el Gobierno de Almeida y de la vicealcaldesa, Inma Sanz, porque los agentes están exhaustos, sufren jornadas maratonianas, la conciliación familiar es un imposible y además se sienten ignorados y despreciados en las reivindicaciones justas que realizan", ha continuado Enrique Rico.

Incluso ha vaticinado "graves consecuencias directas para la seguridad de la ciudad y para la calidad de la prestación del servicio" después de que "los propios sindicatos hayan advertido que no se puede garantizar la seguridad durante los días de la visita del Papa, situación que se va a reproducir en otros grandes eventos, como el Orgullo o grandes conciertos".

Rico ha pedido al equipo de Gobierno que "no utilicen la tasa de reposición como excusa" y más cuando "se implantó con Mariano Rajoy de presidente y Cristóbal Montoro como ministro, por si se les olvida".

La situación de la Policía Municipal "es responsabilidad de la delegada de Seguridad, al igual que es su responsabilidad proteger el prestigio del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, que están empeñados en deteriorar, en lesionar con numerosos escándalos".

Rico ha remarcado que "también es su responsabilidad garantizar unas condiciones dignas y adecuadas para que los hombres y mujeres que conforman el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid puedan desarrollar el servicio público esencial que es para la ciudadanía madrileña".

El coordinador, por su parte, ha hecho un resumen del proceso después de que en diciembre de 2025 finalizara la vigencia del acuerdo, lo que "no significa que en este momento haya algún vacío o inseguridad jurídica para el desempeño de las funciones de la Policía Municipal" dado que sus condiciones siguen en vigor hasta que se acuerde el siguiente.

Hasta el momento se han recibido cinco propuestas de las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial que se están "analizando de manera exhaustiva". Gil, por otro lado, ha defendido que en los siete años de este equipo las condiciones de la Policía han mejorado con una destacada inversión, "nunca vista anteriormente", en materia de infraestructuras, medios técnicos, de recursos humanos o formación.

LA VISITA DEL PAPA

El coordinador general tampoco ha querido rehusar el abordar las "advertencias de conflicto colectivo y la repercusión que puede tener en la visita del Papa León XIV", además de en otros eventos planificados en la ciudad.

"Estamos absolutamente convencidos de la responsabilidad y de la profesionalidad que tienen nuestros policías y que al final se van a cubrir sus servicios de una manera adecuada", ha contestado Jesús Gil, a lo que ha unido la fortaleza de la organización".

Para cerrar, y volviendo al acuerdo en sí, el coordinador ha remarcado que "esto depende de dos partes". "Seguro que con actitud positiva y buena fe por ambas partes, seguro que vamos a conseguir un buen acuerdo para la Policía y para el servicio público que prestan. La Administración, desde luego, va a llevar esas actitudes a la mesa de negociación", ha concluido.