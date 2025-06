La Mesa del Árbol se reúne mañana mientras Almeida critica "excusa curiosa" de oposición para no abordar el protocolo

Tiende la mano a los grupos municipales para "evitar echarse los muertos a la cara en caso de que se caiga un árbol"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Árbol de Madrid se reúne mañana miércoles mientras que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a criticar la "excusa curiosa" de la oposición para no abordar el posible estudio del protocolo de cierre del Retiro y otros parques singulares, siempre bajo criterios técnicos.

"Nosotros lo planteamos y la respuesta de la oposición ha sido que ellos no quieren saber nada absolutamente de este tema. Han dado una excusa curiosa, que es que nosotros no estamos haciendo los deberes con el arbolado... pero tenemos el mismo contrato que aprobaron Más Madrid y PSOE, aunque incrementado presupuestariamente", ha trasladado Almeida a los periodistas desde CentroCentro.

Almeida ha recordado que el contrato de cuidado y conservación del arbolado lo introdujo el equipo de gobierno de Manuela Cármena, algo que él expresamente ha agradecido porque "permite hacer un seguimiento del arbolado de la ciudad de Madrid".

Por eso cree que "no valen las excusas" de la oposición, para incidir en que "lo que vale es el compromiso con los madrileños, que exige que en una cuestión tan sensible como el protocolo del arbolado si se pretende modificar se haga por acuerdo con los grupos municipales".

El primer edil busca el acuerdo de los grupos porque no quiere "que si hay un problema con una persona y afecta a su integridad física y a su vida se entre en el debate de si se ha asesinado a alguien o no, como sucedió en los tiempos de Ana Botella". "Esto se dijo en los tiempos de Ana Botella pero en los tiempos del equipo de gobierno anterior (Carmena), cuando pasó exactamente lo mismo se dijo que había sido un accidente", ha comparado.

"Lo que digo es vamos a ponernos todos de acuerdo. No digo que lo vayamos a modificar, sí que nos sentemos, que fijemos desde el punto de vista técnico si es posible, que prioricemos la salvaguardia de la vida y la integridad física de las personas. Y para evitar las disputas de si es un asesinato o un accidente, como desgraciadamente ha pasado en esta ciudad dependiendo del color del equipo de Gobierno municipal, lo que digo es vamos a sentarnos, vamos a verlo y vamos a sacar un acuerdo conjunto", ha explicado.

FERIA DEL LIBRO

Tras las quejas de los libreros por los cierres del parque del Retiro en plena Feria del Libro, Martínez-Almeida ha insistido en la existencia de un protocolo en vigor y que, como ha reiterado, aprobó el equipo de Gobierno anterior.

"A mí me gustaría que la Feria del Libro se celebrara con total normalidad. Por eso vuelvo a tender la mano a los grupos municipales para evitar polémicas, para evitar controversias, para evitar echarse los muertos a la cara como ha pasado en sus épocas anteriores en caso de que se caiga un árbol", ha insistido. "Y quien no se quiera sentar, lo que no puede hacer es acusar a este Gobierno de aplicar un protocolo que este equipo no aprobó", ha zanjado.

LUZ VERDE A PLANES DEL RETIRO, JUAN PABLO II Y FUENTE DEL BERRO

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha detallado que mañana se reúne la Mesa del Árbol para aprobar los planes directores del parque del Retiro, Juan Pablo II y de Fuente del Berro.

Han recibido 527 alegaciones, de las que más de un centenar se van a estimar. También están abiertos, en palabras de Carabante, a las propuestas que puedan hacer los grupos municipales.