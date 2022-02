La Mesa de la Asamblea acepta la comisión de estudio del PSOE sobre la situación de los menores en la Comunidad

La asamblea aplaude la intervención de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Maria Concepción Dancausa Treviño (c), en una comparecencia previa al primer pleno de 2022 en la Asamblea de Madrid, a 3 de febrero de 2022, en Madrid (España). Es

La asamblea aplaude la intervención de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Maria Concepción Dancausa Treviño (c), en una comparecencia previa al primer pleno de 2022 en la Asamblea de Madrid, a 3 de febrero de 2022, en Madrid (España). Es - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha calificado favorablemente la comisión de estudio para analizar la situación de la protección de los menores en la Comunidad de Madrid registrada por el PSOE tras el caso de las menores tuteladas que fueron liberadas de una mafia de proxenetas, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Pese a que han pasado varias semanas sin que aceptaran la petición de los socialistas por defectos de forma en el texto registrado, hoy finalmente el máximo órgano parlamentario les ha dado el visto bueno, sin que se haya opuesto ningún grupo parlamentario representado en la Mesa, según han trasladado a Europa Press otras fuentes parlamentarias.

No obstante, mañana será cuando la Junta de Portavoces también valore su creación. Vox ya avisó que no se uniría a la comisión propuesta por los socialistas y animó al PP a que fuera el partido que liderase una comisión de estas características.

Tras las explicaciones de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, en el Pleno del pasado jueves, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, avanzó que se uniría a la propuesta de Más Madrid y que apoyaría su reprobación porque "no ha dado explicaciones".

"Le habíamos pedido a Dancausa que pidiera perdón, que explicara lo que había pasado y cómo se iba a solucionar y no ha hecho ninguna de las tres. No tenemos más remedio que tomar la decisión de que la consejera no puede seguir en el cargo", sostuvo Lobato.