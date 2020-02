La Mesa de la Asamblea acuerda subir el sueldo un 2% a diputados y resto de personal de la Cámara

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -



La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado la subida salarial, del 2 por ciento de diputados y de los trabajadores de la Cámara, según han informado este martes los diferentes grupos parlamentarios tras la Junta de Portavoces.

Tanto PSOE, como PP y Ciudadanos se posicionaron a favor de este aumento de sueldo, con la negativa de Vox como ha adelantado 'Madridiario' y han indicado estos portavoces.

Unidas Podemos y Más Madrid, grupos que no están dentro de este máximo órgano parlamentario, han dicho que no tenían en conocimiento esta decisión de la Mesa pero que no están de a cuerdo con ella y consideran que las retribuciones de los diputados son "dignas".

Otras fuentes parlamentarias han indicado que ayer en la Mesa se tenían que aprobar los presupuestos de la Cámara autonómica, con los que la subida del sueldo de los funcionarios iba implícita por ley. Sin embargo, para el aumento de salario de los diputados, "que va por otro lado", los grupos de PSOE, Cs y PP pidieron que se equiparase, a lo que Vox se negó.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha explicado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que no es así, que no se trata de una "subida exclusiva a los diputados", si no que se trata de una subida para todos los trabajadores de la Asamblea y "no se ha hecho nada diferente a lo que ya se ha hecho en otros parlamentos autonómicos, Congreso y Senado".

"Al margen de lo que puedan ser posiciones más populistas, al no subir el 2 por ciento, el sueldo de los diputados llevan 12 años congelados, no es una queja, pero me sorprende que partidos como Más Madrid que lo apoyan en el Congreso y ahora dicen que si hubieran votado en la Asamblea lo hubieran hecho en contra. Hay que ser coherentes", ha dicho.

Por su parte, en esta misma línea, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha explicado que lo que se ha votado es la actualización salarial, "después de una década de sueldos congelados", para la subida de salarios de los trabajadores de esta Cámara que se lo merecen", al igual que "muchos diputados que para el trabajo que hacen es más que merecida".

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha expuesto que se trata de una propuesta que hace la Mesa "integralmente", incluyendo "a todos los trabajadores, funcionarios o personal que trabaja y a los diputados en una única propuesta", ya que no hay un aumento del mismo desde hace "una década".