La Mesa de la Asamblea califica la petición de comparecencia de Aguirre, González y Cifuentes en comisión de corrupción

Publicado 19/02/2018 19:13:24 CET

Serán los grupos de la oposición, en la Mesa de la comisión, los que decidan si finalmente acudirán para explicar la presunta financiación ilegal del PP

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite este lunes, a propuesta del PSOE, las comparecencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González y el exsecretario general del PP Francisco Granados por la supuesta financiación ilegal del partido en la comisión de investigación sobre corrupción política.

No obstante, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, este miércoles, en una reunión la Mesa de la comisión sobre corrupción dirimirá si finalmente acudirán o no los cuatro a dar explicaciones sobre las recientes declaraciones de Granados en la Audiencia Nacional. En dicha comisión, no estarán presentes los populares que decidieron abandonarla en enero por "linchamiento" de la oposición.

Granados sostuvo en su declaración ante la Audiencia Nacional que Cifuentes se convirtió en "las manos, los oídos y la voz" González y que, de hecho, se jactaba de ello. El exsecretario general del PP madrileño además explicó que eran los expresidentes regionales quienes controlaban directamente los nombramientos de los cargos al frente de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes una querella criminal contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral.

Sin embargo, Aguirre ha asegurado este lunes que no se querellará contra las "mentiras" de su exsecretario general del PP, que la sitúa como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido, porque no tiene "dinero para abogados" y porque no tiene "nada" de qué esconderse.

Podemos también solicitó por la misma cuestión la comparecencia de Cifuentes en el Pleno de la Cámara regional, algo que ha sido desestimado por la Mesa de la Asamblea con el voto en contra de Ciudadanos y PP.