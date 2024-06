La Mesa por la Convivencia pide al Consejo de Europa ayuda para parar las obras del centro de La Cantueña

FUENLABRADA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa por la Convivencia, Mimoun Amrioui, ha remitido una carta al Consejo de Europa en la reclama su "apoyo y colaboración" para "paralizar el despropósito" del proyecto de la Comunidad de Madrid para habilitar un centro de menores migrantes no acompañados en La Cantueña, en Fuenlabrada.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Amrioui advierte de que "el problema no es acoger a menores migrantes no acompañados", sino que la forma de acogida contemplada "no promoverá su inclusión y bienestar", y "sí la exclusión y la vulnerabilidad social", añade.

La Mesa se posiciona de este lado al lado del alcalde, Javier Ayala (PSOE), en el contencioso que enfrenta al Ayuntamiento con el Gobierno regional a cuenta de la habilitación de este centro, cuyas obras continúan después de que la Justicia avalase los trabajos y suspendiera la paralización de las mismas dictadas por el Consistorio.

La Mesa por la Convivencia pide "auxilio" a Europa ya que, según alerta, en este tipo de centros "los jóvenes inmigrantes no van a tener acceso a ningún tipo de recurso", sino que "van a estar apartados de la ciudad", esgrime Amrioui en su misiva.

"Solicitamos al Consejo de Europa su apoyo y colaboración para paralizar este despropósito en nuestra ciudad", continúa. Al tiempo, solicita "todo el apoyo" para impulsar "medidas concretas" que "promuevan la convivencia intercultural y la inclusión en nuestra ciudad".

PIDE AYUDA PARA BUSCAR ALTERNATIVAS

Con el escrito, la Mesa solicita de manera "formal" la intervención del Consejo de Europa para que fuerce a la Comunidad de Madrid a "reconsiderar esta decisión". Al tiempo, quiere que se busquen "alternativas más adecuadas y respetuosas tanto para los menores como para Fuenlabrada".

En este punto, considera que el proyecto de la Comunidad de Madrid es un modelo de política pública que "choca frontalmente con los objetivos de inclusión e interculturalidad".

Por todo ello, apostilla, la Mesa por la Convivencia se suma a la denuncia que realiza Ayala puesto que el modelo de centro propuesto "incumple alguno de los principios fundamentales que expone la ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y que expone el Sistema Público de Servicios Sociales".

La pasada semana se supo que el Consejo de Europa había trasladado a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia la polémica por dicho centro. La comisión tiene prevista precisamente una visita de evaluación a España en el segundo semestre del año.

El Gobierno local fuenlabreño quiere que se interese por la iniciativa que, de manera unilateral y sin diálogo previo, "pretende poner en marcha el Gobierno regional".