La Mesa deniega que la primera sesión de la Comisión de Avalmadrid sea el día 28 al no haber esquema de trabajo

Publicado 18/11/2019 13:46:53 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha denegado este lunes que la primera sesión de la Comisión de Investigación de Avalmadrid sea el día 28 de noviembre al no haber llevado los grupos aún un esquema de trabajo, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Asimismo, este máximo órgano parlamentario no ha podido tener en consideración la solicitud de Más Madrid y de Unidas Podemos IU Madrid en Pie para que les aceptaran las comparecencias que les rechazaron ya que cuando hicieron dicha solicitud aún no habían recibido el escrito de la Mesa comunicándoles que se las denegaban y no pueden presentar algo sin haberlo tenido antes en conocimiento. No obstante, aún están en plazo para presentar de nuevo esta petición, según han indicado estas mismas fuentes.

Entre las comparecencias que les echaron para atrás se encontraban la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán.