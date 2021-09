Mesa de Sanidad cree que el Plan de Mejora de Atención Primaria es "un parche" que no resuelve los "problemas graves"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid consideran que el Plan de Mejora integral de la Atención Primaria (AP), propuesto por la Consejería, es "un parche" que no resuelve los "problemas graves" de este nivel asistencial.

"No seremos participes de la destrucción de este nivel asistencial", han afirmado las organizaciones en un comunicado. Así, han precisado que este Plan no aborda "el problema en su conjunto" y que parte de una "paupérrima financiación" de 73 millones de euros en tres años, del que "no aclaran tan siquiera su consolidación".

"Además la Consejería se niega incluso a abordar en la negociación las necesidades de personal que lo puedan hacer viable", han subrayado. En esta línea, han aseverado que el incremento de 1.200 profesionales es "totalmente insuficiente" ya que apuntan que no cubriría ni un tercio del déficit de plantilla actual.

Los sindicatos de la Mesa de Sanidad han criticado que las propuestas y alegaciones presentadas a la Consejería no hayan sido "tenidas en consideración" y que el Plan incluya medidas organizativas para "tapar con parches la crítica situación actual".

"Es necesario implementar medidas urgentes para paliar la situación de la merma en las plantillas de profesionales de Atención Primaria que actualmente no pueden satisfacer, con unos estándares de calidad, la cartera de servicios de este nivel asistencial clave", han dicho.

DÉFICIT "ESTRUCTURAL" DE PLANTILLAS

Por otro lado, han señalado que en la actualidad casi la cuarta parte de la población no tiene profesional sanitario de referencia asignado, y que esta situación se debe "exclusivamente al déficit estructural de plantillas y a la incapacidad de la Comunidad de Madrid para retener o atraer a nuevos profesionales a los centros de salud."

Por ello, consideran "imprescindible" una "auténtica apuesta" por la Atención Primaria, "que contemple en un horizonte temporal razonable (3 años) hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario de la Comunidad (sin incluir en dicho porcentaje el destinado a Farmacia), empezando con un 15% este año, en lugar del 11,2% actual".

Este mismo miércoles, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que hay que incidir y trabajar en muchos niveles asistenciales, aunque es "más llamativo" en la Atención Primaria por "toda la presión asistencial que ha vivido".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, ha apuntado que toda esta actividad ha hecho replantear el modelo organizativo de este nivel enfocado en tres niveles: los recuerdos humanos --pensando en las plazas de difícil cobertura y en mejorar la política retributiva--, las infraestructuras y en mejorar procesos dentro de centros de salud como las nuevas tecnologías.