El 'Mesías' de Händel o el Concierto de Año Nuevo, entre los platos fuertes de la programación de la ORCAM en Navidad

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) celebrará la Navidad con un amplio programa de conciertos que llevará villancicos, partituras clásicas y melodías actuales a diferentes espacios de la región, desde el 7 de diciembre de 2024 al 13 de enero de 2025.

En este ciclo destacan el tradicional 'Mesías' de Händel, que será interpretado el 16 de este mes en el Auditorio Nacional de Música, o el Concierto de Año Nuevo en el Teatro de la Zarzuela, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, los próximos 7, 8, 14 y 15 de diciembre, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y la Joven Camerata de la ORCAM interpretarán obras de Mozart o Arcangelo Corelli en el Concierto de Navidad que Lara Diloy dirigirá en el Real Teatro de Retiro para toda la familia.

Por su parte, solistas de la ORCAM protagonizarán Villancicos del Norte, un recital que pondrá el broche de oro al Ciclo de Música de Cámara 2024 de Fundación Canal e incluirá una selección de piezas navideñas tradicionales ligadas a Galicia y País Vasco.

Además, del 12 al 22 de diciembre, la Orquesta y Coro regional acompañará en el Teatro de la Zarzuela a la Compañía Nacional de Danza en la presentación de 'La Sylphide', ballet en dos actos con coreografía de August Bournonville y música de Herman L'venskiold, bajo la dirección musical de Daniel Capps.

El 18 será el turno del Proyecto Social de la ORCAM en el Centro Cultural Paco Rabal y de la mano del Coro Abierto y el Grupo de Percusión A Tu Ritmo con un concierto para los usuarios de los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con conocidos temas como 'El Ciclo de la Vida' o 'All You Need Is Love'.

CONCIERTO DE LOS PEQUEÑOS CANTORES

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Chinchón acogerá, el día 22, un concierto de los Pequeños Cantores de la ORCAM repleto de ritmos navideños como 'Campana sobre campana', 'Noche de paz', 'Adeste fideles' o 'Jingle bell Rock'.

En 2025 llegará 'Festejando el porvenir', un recital de Año Nuevo que se podrá disfrutar el 4 de enero en el Teatro de la Zarzuela. El evento contará con las interpretaciones de la soprano Ángeles Blancas y el tenor Alejandro Roy, además del Coro del Teatro de la Zarzuela conducido por Antonio Fauró.

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid presentará el 13 de enero, en el Auditorio Nacional, 'El violín de Braunstein', un concierto dirigido por Alondra de la Parra, que será una oportunidad única para escuchar a Guy Braunstein, uno de los mejores violinistas del panorama internacional.

Asimismo, el artista israelí interpretará partituras de Grazyna Bacewicz, Antonín Dvorák y Rimski-Kórsakov, en la que será la quinta cita del Ciclo Sinfónico de la ORCAM.