El mestizaje a través de la migración encuentra su hueco en Canal Baila de la mano de HURyCAN y su propuesta 'salVa'

La compañía HURyCAN, fundada por Arthur Bazin y Candelaria Antelo, estrenará los días 14 y 15 de octubre en la Sala Negra de Teatros del Canal 'salVa', una pieza para cinco intérpretes que se basa en la idea del mestizaje que se produce a partir de la migración.

Se trata del penúltimo montaje de Canal Baila, la muestra de creadores y compañías profesionales consolidadas o emergentes que han realizado una residencia en el Centro Coreográfico Canal, que se clausura el 26 de octubre.

En el viaje que propone HURyCAN, en el que emplean como símbolo un salvavidas, funden el viaje del mestizaje y de la aculturación de las sociedades, el de la evolución técnica, genética, el que fuerza a los seres al cambio, obligados a adaptarse para poder vivir, crecer y, si posible, trascender, según destaca la organización a través de un comunicado.

Aquello que se conserva en este proceso convulso, según los creadores de 'salVa', es el hálito que preserva la identidad, mientras se interrogan (los migrantes) sobre las posibilidades de convivir con dignidad, aun siendo diferentes. Al término de la primera función en la Sala Negra de Teatros del Canal, los artistas de HURyCAN mantendrán un encuentro con el público.

Bautizado en 2013, HURyCAN es un proyecto de creación escénica que afirma "la necesidad comunicativa del movimiento", sus límites, sus dimensiones personales y emocionales. Los trabajos exponen la experiencia física y sensible a través de unos juegos ingenuos y transgresores, favoreciendo el vínculo con el espectador mediante un espacio comunicativo. Como el equilibrio dinámico de una danza abierta a la imaginación, el humor y la emoción.

Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo empezaron a investigar juntos en 2010, y sus obras fueron premiadas en España, Alemania, Francia, Cuba, y presentadas en los cinco continentes.

Actualmente, la compañía funciona como una plataforma donde ambos coreógrafos desarrollan sus creaciones de forma paralela e independiente.

LOS ROSTROS DETRÁS DE HURYCAN

Candelaria Antelo nació en Buenos Aires, ciudad en la que empezó sus estudios de danza contemporánea en la escuela Arte XXI. En 2004 viajó a Inglaterra, donde en 2007 obtuvo el Bachelor of Performing Arts with Honours (BPA) en la escuela The Northern School of Contemporary Dance, en Leeds.

Ese mismo año se trasladó a España, donde colaboró como bailarina y músico en la compañía Deroda Dance, dirigida por Jivsko Jeliazkov en Cádiz. En Madrid trabajó con directores como Sebnem Yuksem, Lucyanna Pettengyl y Verónica Santiago Moniello.

A partir del 2008 participó como bailarina en 'Desordances 4', de la compañía Dani Pannullo Dance Theater. En 2013 se gradúa en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. A lo largo de esos años colabora con compañías de danza/teatro como Laboratorio C y Mey-Ling Bisogno, y con el coreógrafo Lucio Baglivo.

En paralelo a su actividad como bailarina, en 2010 comenzó su colaboración como coreógrafa junto a Arthur Bernard Bazin, con quien creó las piezas 'Discordio' y 'Te odiero'. En 2013 crean HURyCAN y estrenan 'Je te haime', mejor espectáculo de Danza en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca y Asuelto.

Iniciado en artes escénicas en París, Bazin compaginó el teatro con las artes plásticas y los malabares. En 2007 viaja a Madrid, donde profundizó y amplió su formación teatral y corporal en diferentes cursos y academias y colabora con las compañías emergentes de Camille C. Hanson y de Luz Arcas / La Phármaco.

En 2010 comienzó una colaboración artística con Sharon Fridman / Project in Movement, como bailarín y asistente coreográfico, participando en la construcción de varios de los proyectos del coreógrafo.

En los últimos años ha realizado numerosas actividades docentes en academias, compañías y festivales locales e internacionales y en 2016 fue coreógrafo invitado por T.H.E Dance Company (Singapur). Actualmente, tras co-dirigir con Raúl Martínez el proyecto 'Maslenitsa', está también involucrado en la dirección artística de la compañía SUSS (Moscú, Rusia).