Metro agota en cinco horas las 2.320 entradas disponibles para celebrar Halloween con 'El Fantasma de la Ópera'

El Fantasma de la Ópera, en la estación de Metro de Ópera - METRO DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha agotado en cinco horas las 2.320 entradas disponibles para asistir de forma gratuita a los pases del famoso musical de 'El Fantasma de la Ópera' en la estación de Ópera (Líneas 2 y 5 y Ramal), organizado por el suburbano entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre para celebrar la festividad de Halloween.

El plazo de inscripción para reservar gratuitamente las plazas a través de la web de los museos de Metro (museosmetromadrid.es) se ha abierto a las 12.00 horas y, cinco horas más tarde, a las 17.00 horas, ya no quedaban plazas disponibles.

El evento, muy diferente al realizado en años anteriores en el museo de Chamberí, tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, en la estación de Ópera, que se transformará para la ocasión en un escenario teatral y fantasmagórico, han apuntado desde la compañía metropolitana.

Los asistentes disfrutarán de un concierto interpretado por un cuarteto de cuerda, en un ambiente decorado con velas y flores. La experiencia comenzará con la interpretación de la icónica canción de la obra a la que se realiza este tributo por parte de un tenor y una soprano, quienes guiarán a los participantes hasta el museo de Los Caños del Peral.

Allí les espera un exclusivo concierto Candlelight de Fever, en el que el cuarteto Parallel ofrecerá un popurrí de piezas musicales inspiradas en algunas de las películas de terror más emblemáticas.

Además del espectáculo, cualquier usuario que transite por los accesos a la estación de Ópera podrá disfrutar de la decoración especial instalada para estas fechas: velas, un arco floral de rosas negras y naranjas, y una atmósfera envolvente que rinde homenaje al espíritu de Halloween.

En total, se realizarán 15 pases diarios, de aproximadamente 15 minutos de duración, distribuidos en horarios de mañana, tarde y noche.