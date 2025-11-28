Metro y Cuesta de Moyano transforman Nuevos Ministerios en una caseta con firma de autores por el 'Book Friday' - EUROPA PRESS

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vestíbulo de la estación de Nuevos Ministerios se transforma este fin de semana en una de las icónicas casetas de la feria permanente de libros de Cuesta de Moyano, con firma de autores incluida, por el inicio de la tercera edición del 'Book Friday', una alternativa a los descuentos del 'Black Friday'.

La iniciativa se desarrollará desde esta viernes y hasta el domingo en toda España y el epicentro se ubicará en la icónica Cuesta de Moyano, que este año cumple su 100º aniversario, donde se instalarán 15 casetas con actividades, presentaciones y firmas de libros.

Para dar el pistoletazo a su tercera edición, el 'Book Friday' ha tomado Nuevos Ministerios, una estación por la que pasan a diario 185.000 pasajeros. De 11.30 a 15.15 horas, nueve reconocidos autores firmarán ejemplares de sus obras: Javier Sierra, Lana Corujo, Adriana Murad Konings, Ana Jarén & Cristina Oñoro, Megan Maxwell, Sandra Miró, Elisa Fernández Guzmán, Nuria Labari, y Javier Ramos.

En uno de sus días de mayor tránsito por los descuentos y promociones del 'Viernes Negro', se ofrece así una oportunidad de encuentro con la literatura, entre autores, lectores y dinamizadores culturales, con los libreros como protagonistas.

Así, se instalará un puesto de venta de libros, tanto de ocasión, como antiguos y de novedad, de la mano de varios libreros de la Cuesta de Moyano y nueve autores que los acompañarán firmando ejemplares de sus últimas novelas.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha presentado esta actividad para "acercar la lectura a los usuarios del transporte público". "Metro aprovecha, con su cercanía, para acercar el hábito de la lectura a sus usuarios y finalmente a esos autores que quieren dar a conocer sus últimas obras", ha dicho.

En la misma línea, ha recordado que esta iniciativa se une a otras de Metro de Madrid para impulsar la lectura y la cultura como las Metrotecas, un sistema que fomenta el intercambio gratuito de libros en puntos repartidos por toda la red. También, la iniciativa Libros a la calle, que ya va por su vigésimo séptima edición, y que se ha renovado este año con más de 6.000 vinilos colocados en los trenes que incluyen fragmentos de obras y un código QR.

Además, en la estación de Plaza de España se puede leer íntegramente uno de los textos más célebre de la literatura española, Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, mientras que la de Ríos Rosas permanece vinilada con una reproducción de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós.

JAVIER SIERRA

Entre ellos, la mañana de este viernes estaba Javier Sierra, con su último libro 'El plan maestro', y que ha llamado a los madrileños a acercarse a la lectura. "El libro es una criatura muy singular porque está muy viva, no muere nunca y en el caso de mis obras tengo que decir que están todas como muy activas. Días como este en el que te instalas en el Metro, donde hay muchísimos lectores y les ofreces la posibilidad de conectarse con tu universo literario, son días de fiesta", ha remarcado.

En este sentido, ha llamado a comprar libros en una jornada además marcada por el consumismo como es el 'Black Friday'. "Más allá de las etiquetas, 'Book Friday' es como una especie de exorcismo para el 'Black Friday'. Un día de consumo masivo, de compra de regalos de Navidad, pero pocas veces la gente se detiene a pensar qué es lo que están comprando. Y cuando compras un libro, estás comprando el mejor de los regalos. Le estás regalando vida, aventuras, emociones. Le estás regalando pensamiento, filosofía, introversión, extroversión. Le estás regalando lo que somos los seres humanos. No hay en las estanterías de ningún almacén algo tan precioso como un libro", ha dicho.

Además, se ha instalado un puesto de venta de libros, tanto de ocasión, como antiguos y de novedad, de la mano de varios libreros de la Cuesta de Moyano, con precios asequibles. Una de ellas es Ángela, que lleva poco en la Cuesta de Moyano pero que no ha querido perderse la oportunidad de celebrar el centenario de la icónica feria literaria en Nuevos Ministerios, con una oferta de libros "con precios muy favorables", algunos por 10 euros.

UN BOOK FRIDAY SIN BLACK FRIDAY

El proyecto, impulsado por la Asociación Soy de la Cuesta a partir de una idea del librero Hugo Prestel, se ha consolidado como un reconocimiento al papel de las librerías pequeñas e independientes, que mantienen vivas comunidades lectoras con modelos de gestión sostenibles.

Según ha indicado la asociación en un comunicado, este año, el 'Book Friday' contará con la participación simultánea de 65 librerías de 35 localidades españolas. Algunas de ellas son también centenarias, como la Librería Cervantes (Segovia), Balmes (Lugo), La Fabre (Barcelona) o Yaya en Arucas (Gran Canaria), y también a 25 de los buquinistas a la rivera del Sena en París, con sus 475 años de historia.

El mapa de librerías de la Comunidad de Madrid que integran las quince casetas de la Cuesta de Moyano son: Mujeres & Cia, Grandt, Desperate Literature, Pérgamo, Celama, La Fábrica, Quesada (San Lorenzo de El Escorial), Diógenes (Alcalá de Henares) y Azorín (San Lorenzo de El Escorial).

Igualmente, estarán Jarcha (Vicálvaro), Gaia (Tres Cantos), Carmen (Parla), Mi Libro (Moratalaz), Los Libros Salvajes (Villaviciosa de Odón), Guillén (Arganda del rey), La Guarida (Cercedilla), Abubilla (Fresnedillas de la Oliva) y El Mirador (Colmenar Viejo).

Durante el evento no habrá de este modo descuentos, pero sí se premiará a quienes compren libros con un número para un sorteo de 240 euros en libros.

Bajo el lema 'Historias del mundo material en la literatura', las actividades llegarán por primera vez a espacios sociales y educativos. En concreto, se organizarán encuentros en los centros penitenciarios de Soto del Real y Valdemoro, en la Biblioteca El Fanal de La Cañada Real y en el Centro de menores El Laurel, entre otros.

Del mismo modo, la edición de este año amplía sus colaboraciones con instituciones y espacios culturales de la región. La Casa Encendida, las bibliotecas públicas y el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, participarán en la programación.

El Book Friday incluirá igualmente propuestas familiares, como el taller de cápsulas literarias de Chiquitectos, y actividades que combinan distintas disciplinas artísticas, como 'El Sonido del Proyector', un homenaje al cine mudo, la música electrónica y la literatura.