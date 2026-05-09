Metro invierte más de 7,3 millones en el mantenimiento de 601 máquinas automáticas de venta de billetes

Archivo - Archivo.- Varias personas compran billetes en una estación de Metro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid invertirá 7,3 millones de euros durante cuatro años para el mantenimiento integral de 601 máquinas automáticas de venta de títulos de transporte, unos equipos que permiten adquirir cualquier título de transporte o recargar un abono en cualquier estación de la red.

En concreto, la compañía metropolitana ha licitado este contrato, divido en dos lotes, con un presupuesto base de licitación de 7.329.751,52 euros (IVA incluido) y un plazo de duración de 48 meses, según la documentación consultada por Europa Press.

En total, hay 1.259 máquinas automáticas de venta de títulos de transporte en toda la red de Metro de Madrid, Transportes Ferroviarios De Madrid (TFM), Metro Ligero 1, MetroSur, MetroEste y MetroNorte.

Con esta actuación, así, se busca garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento integral de 601 de estos equipos, hechos a medida para Metro, lo que supone el 47,7% del total.

Actualmente, funciona un modelo mixto consolidado de mantenimiento de estos aparatos según el cual una parte del parque de máquinas se mantiene con personal propio de la compañía metropolitana y la otra parte se encarga a través de empresas externas, como es el caso.

Estas máquinas permiten al cliente la obtención de tarjetas de transporte público (TTP) y la grabación o regrabación del titulo de transporte deseado, con métodos de pago admitidos tanto en efectivo como con tarjeta. Además, en estos equipos el personal de estaciones puede realizar una serie de operaciones imprescindibles en su actividad laboral.

Hay diversos modelos de máquinas de venta, según el fabricante y las funcionalidades disponibles, con al menos dos de ellas en cada una de las 303 estaciones de la red.

En concreto, la red cuenta con Máquinas Expendedoras de Títulos de Transporte Automáticas (METTA), Máquinas de Venta Automática mediante Pago Electrónico (VAPE), Máquinas Automáticas de Venta en Exterior (MAVE) y Máquina Automática de Recarga de Tarjeta Transporte Público (MARTTP).

De esta forma, desde Metro se persigue garantizar las condiciones de seguridad en el funcionamiento de estos aparatos y en su utilización por parte del personal operativo y de los usuarios de las instalaciones.

Además de alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos, también se busca preservar la integridad de las instalaciones, asegurando un correcto estado de mantenimiento, al objeto de garantizar su durabilidad y adecuado funcionamiento durante toda su vida útil, según se explica en la documentación consultada por Europa Press.