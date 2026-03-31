Metro reforzará su servicio hasta un 125% en las líneas que discurren por el centro

Archivo - Archivo.- Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará hasta un 125% el servicio de trenes esta Semana Santa para facilitar la movilidad durante el desarrollo de las procesiones, principalmente en las líneas que cubren el centro de la capital.

El aumento del servicio será durante los días 1, 2 y 3 y se centrará así fundamentalmente en las líneas 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), 2 (Las Rosas-Cuatro Caminos), 3 (El Casar-Moncloa) y 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) del suburbano.

Un mayor frecuencia de paso de convoys de miércoles a viernes para facilitar la movilidad de madrileños y visitantes en estas líneas que son las más cercanas a los pasos de las comitivas y en las que se prevé una mayor afluencia de viajeros.

El dispositivo especial comenzará aproximadamente a las 17.00 horas y se mantendrá hasta el cierre de servicio. La línea 2 es la que experimentará un mayor refuerzo, llegando a alcanzar en determinadas franjas horarias un incremento de trenes de hasta un 125%, ha indicado el Gobierno regional.

El aumento del servicio de trenes irá acompañado también de un mayor número de trabajadores de Metro en las estaciones, así como de un refuerzo del personal de seguridad de estas líneas, para asegurar en todo momento el correcto flujo de los usuarios en las instalaciones, en especial en las estaciones que se espera una mayor afluencia como Sol, Ópera, Callao, Gran Vía o Sevilla.

Asimismo, para evitar elevadas concentraciones de personas, el viernes 3 de abril se cerrará la estación de Metro de Sol a petición de Policía Nacional, desde las 17.30 horas y hasta la finalización del servicio.

En cualquier caso, los trenes seguirán haciendo parada en Sol (líneas 1, 2 y 3 del suburbano y Cercanías) para aquellos viajeros que necesiten hacer correspondencia con otras líneas.

Desde el Ejecutivo regional han advertido que, en función de la afluencia de personas en el exterior, y siempre a petición de Policía Nacional, podrían efectuarse otros cierres puntuales durante los días de la Semana Santa, tanto en la estación de Sol como en la de Gran Vía.