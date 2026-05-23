Metro refuerza la climatización de 93 trenes de las líneas 1 y 5

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MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará los sistemas de climatización de 93 trenes del suburbano que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red con casi 197 millones de viajeros.

En concreto, se trata de una actuación por valor de 3,5 millones de euros sobre un total de 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y 46 de la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo).

El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de esta semana la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro años, prorrogable hasta dos más, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Además de las revisiones periódicas previstas en la normativa de la compañía metropolitana, el contrato incorpora la detección y reparación de averías, la sustitución de componentes deteriorados por el uso y la implantación continua de mejoras técnicas para incrementar la fiabilidad y eficiencia de la climatización.

De esta forma, desde la compañía metropolitana se busca asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y mejorar su rendimiento operativo a lo largo de todo el año con el objetivo de garantizar unas condiciones de viaje más confortables y eficientes para los usuarios, especialmente durante los periodos de mayor afluencia y temperaturas más elevadas.