Metro refuerza el servicio para facilitar el acceso a los cementerios por el Día de Todos los Santos

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará el servicio durante este sábado día 1 para facilitar el acceso de los ciudadanos a los cementerios de la capital durante la jornada del Día de Todos los Santos.

En concreto, el servicio se reforzar respecto a festivos y horas valle desde las 10.00 horas de este sábado en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y en el tramo abierto de la Línea 6, han informado desde el suburbano.

De forma paralela, con motivo de la celebración de Halloween, también se verá reforzado el servicio durante la noche de este viernes día 31. En concreto, será desde las 21.00 horas en las líneas 1, 2, 3 y 5 del suburbano.