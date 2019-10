Un miembro del PSOE-M pide la dimisión de Posse en Móstoles: "El servicio público está para servir, no para servirte"

Publicado 02/10/2019 13:44:55 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Morales, miembro de la Ejecutiva del PSOE-M, ha solicitado por escrito la dimisión de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, "para presionarla y que tome una decisión lo antes posible", ya que "el servicio público está para servir" no para que ella "se sirva".

En declaraciones a Europa Press, tras los nombramientos de familiares y gente del entorno de la alcaldesa de Móstoles en el Ayuntamiento, Carlos Morales ha asegurado que ha pedido por escrito la dimisión de la regidora y que cree que está "bien presionar para que la compañera tome una decisión lo antes posible y deje de perjudicar al partido y a la ciudad".

"Tenemos que pedírselo yo me habría ido si hubiera estado en esa situación para no perjudicar a la ciudad. Cuando estás en un servicio público estás para servir, no para servirte", ha lanzado este miembro de la Ejecutiva.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, anunció ayer que la Comisión Regional de Ética pedirá información a Noelia Posse, respecto a "todas sus actuaciones". A juicio de Carlos Morales, esta es una buena actuación porque también escuchan "lo que piden los militantes".