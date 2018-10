El militante de Cs que aspira a las primarias contra Aguado presenta su precandidatura criticándole: "Ha fracasado"

Publicado 10/10/2018 13:31:04 CET

El militante de Cs de Las Rozas Juan Carlos Bermejo ha presentado este miércoles su precandidatura a las primarias de cara a las elecciones autonómicas de 2019 con críticas al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que, a su juicio, "ha fracasado" al no "saber atender" las demandas de los habitantes de la región y, por ello, no cree que sea el candidato "idóneo" para liderar la Comunidad.

En rueda de prensa, Bermejo ha anunciado su precandidatura "alentado por afiliados y personas de la sociedad civil", ya que no está "satisfecho" con los resultados que la formación 'naranja' ha obtenido en la Comunidad desde que tuvo representación parlamentaria.

"La corrupción sigue arraigada más que nunca en nuestra región y desde Ciudadanos no hemos sabido poner fin a esto y es para eso que nos votaron. El PP ha traicionado el pacto de investidura y a pesar de ellos les hemos apoyado y tras la dimisión de -la expresidenta regional-- Cristina Cifuentes tuvimos la oportunidad de forzar elecciones anticipadas que, probablemente, hubiéramos ganado", ha señalado en referencia al trabajo que está realizando Aguado en la Cámara regional.

Asimismo, Bermejo ha destacado del portavoz de Ciudadanos en el Parlamento madrileño que traslada "discursos potentes criticando este tipo de actuaciones" al PP, pero considera que "con la retórica no basta y que hay que ir a los hechos".

"El PP ha ido campando a sus anchas más que nunca y-- Aguado-- no ha sabido ejecutar lo que los ciudadanos nos piden. No creo que haya sido culpa suya, habrá actuado por instrucciones por la dirección nacional, porque él es una persona íntegra y honesta; pero en tres años no ha sido capaz de hacer valer las demandas de los ciudadanos. Ha fracasado y no creo que sea el candidato idóneo para liderar la Comunidad de Madrid", ha aseverado.

En este punto, el que es hasta ahora por el momento el único rival de Aguado ha indicado que le parecen "pobres" las líneas rojas que ha puesto la formación 'naranja' al Ejecutivo madrileño para apoyar los Presupuestos de 2019.

GANARSE EL RESPALDO DE AFILIADOS "DORMIDOS"

Por todo ello, Bermejo presenta su precandidatura "para tratar de ganarse el respaldo de los afiliados dormidos de Madrid" y "trasladar una fuerza para que las cosas cambien en la Comunidad" y para que los ciudadanos recuperen esa confianza de la política que ahora "está muy desprestigiada".

Así, ha lanzado un mensaje a los afiliados para que sean "objetivos" y elijan al candidato que cree que va a tener posibilidad de ganar las elecciones y que se va a comprometer de verdad con lo que los ciudadanos esperan. "Yo no dependo de nadie ni dependo de la política. Los ciudadanos y los afiliados pueden estar tranquilos de que voy a hacerlo y que ellos me ayuden a construir esa propuesta, porque si hay un lugar donde Ciudadanos puede ganar es en la Comunidad de Madrid", les ha lanzado.

Este afiliado de Las Rozas, que ya se enfrentó en primarias a Albert Rivera para liderar Ciudadanos, dice que no se debe olvidar que la formación 'naranja' llegó a las instituciones con el objetivo de "acabar con la corrupción endémica" y eso, a su parecer, es lo que realmente esperan los ciudadanos de Madrid" que lo que quieren es que en su región "no se robe y no se coloque a la gente para dar de comer a la industria política".

Al ser cuestionado sobre si considera que la dirección nacional del partido está en contra de él, Bermejo ha asegurado que no cree que sea así porque "nunca" le han abroncado por hacer un tipo de comentario u otro". "En Ciudadanos tenemos libertad para decir estas cosas y viene bien a Ciudadanos que vean que hay diversidad de opiniones y que no somos un partido de la vieja política", ha sostenido.

No obstante, ha reconocido que la Ejecutiva del partido aboga por unos candidatos específicos que son Aguado y la actual portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. En concreto, ha hecho referencia al acto de Ciudadanos que se celebrará el día 20 de octubre al que asistirán los dos portavoces.

"Creo que es un acto para lanzarles a ellos y bueno también habría que reflexionar qué va a pasar en ese acto. Habrá que ver qué pasa con el tema de la financiación en este tipo de cosas, o aquí nos pagamos todos lo nuestro o el partido paga a todos los que nos presentemos a las primarias", ha lanzado a la Ejecutiva.

En este punto, Bermejo ha vuelto a insistir en que Aguado "no es el candidato ideal para ganar las elecciones", algo que asegura que opinan "la gran mayoría de los afiliados; al tiempo que ha augurado que su candidatura tiene posibilidades para ganar las primarias.

Bermejo ya compitió con el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en el 2017, por liderar Ciudadanos. Entonces se presentó con la candidatura 'Esencia Ciudadana', que recibió un 6,2 por ciento de los votos, por detrás del propio Rivera, que acaparó el 87,3 por ciento de los votos y de otro afiliado de Sevilla, Diego de los Santos, que quedó segundo con el 6,5 por ciento