El Ministerio reconoce la "evidencia" de que Madrid tiene un gran número de MENAS y buscará solución, según Comunidad

Traslada al Ejecutivo central que el coste de atención de los menores no acompañados alcanza casi 17 millones

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha reconocido este viernes que la Comunidad de Madrid tiene un "gran número" de menores extranjeros no acompañados" en sus residencias y ambas administraciones se emplazan a una nueva reunión el próximo lunes para tratar de lograr una "solución" al reparto de ayudas.

Así lo ha indicado el director general de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente, tras reunirse con su homólogo en el Ministerio donde ha expresado su "disconformidad" a la nota informativa sobre el reparto de ayudas estatales a las autonomías y que en el caso de Madrid consignaba una cantidad de "cero euros" al entender que no llegaban MENAS a Madrid.

En ese encuentro "cordial", como ha definido San Juan Llorente, el Ejecutivo regional ha mostrado su "sorpresa" por esta decisión inicial del Gobierno mientras que el Ministerio ha "reconocido la evidencia" y admite que la región tiene "un gran número de menores no acompañados" en sus residencias.

Por ello, el Ministerio está buscando de dónde procede el error en los datos de cara a hallar una solución. Por tanto, Comunidad y el Gobierno central se volverán a reunir el próximo lunes de forma bilateral y previa al encuentro que mantendrán todas las autonomías y el Ministerio el día 26.

COSTE DE CASI 17 MILLONES

Durante el encuentro, la Comunidad de Madrid ha trasladado al Ministerio que la atención de los menores no acompañados supone un coste de 17 millones de euros. En concreto, según la información recopilada por el Gobierno regional, el coste de los contratos de emergencia y urgencia llevados a cabo en 2018 hasta el momento supone una cuantía de 1.709.812,62 euros. Si se incluyen un porcentaje de los contratos menores de tratamiento, traducción y mediadores culturales la cifra alcanza los 1.753.224,04 euros.

Tampoco se imputan las 30 plazas de procedimiento de urgencia que se están tramitando actualmente (ya que se hará en 2019) con una cuantía de 2.564.274,90 euros. A ello se añade el coste de los centros públicos (dos centros de acogida y uno específico de atención sociocultural para menores extranjeros no acompañados) que supone 12.429.973 euros.

Antes de conocer la respuesta del Gobierno central, en la Comunidad se han mostrado "completamente en desacuerdo" tanto con el "fondo" como la "forma" planteada en el borrador del Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a las autonomías para la atención de los MENAS y la nota explicativa sobre el reparto de fondos.

El Ejecutivo autonómico recuerda que como se puso de manifiesto en la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre MENAS por el propio Ministerio del Interior y diversas autonomías, el registro de los menores "no está actualizado" y presenta un "adecuado funcionamiento", por lo que no ve adecuado utilizar este instrumento como base para decidir una medida "tan trascendente" como las subvenciones para las autonomías, que son las que soportan "un peso presupuestario y asistencial decisivo en la atención a los menores extranjeros no acompañados".

El representante de Dirección General de Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid manifestó su disconformidad con la reunión telemática de ayer entre Ministerio y autonomías y exige una convocatoria "presencial" para tratar los criterios de reparto de ayudas.

SI NO HAY FINANCIACIÓN, ENTIENDE QUE HABRÁ "DERIVACIÓN"

La Comunidad de Madrid entiende que la "información parcial que ha sido enviada" no es "adecuada" y requiere, por ejemplo, la información suministrada a las demás autonomías para "entender" los criterios de reparto.

Así, la Comunidad de Madrid planteaba que si no iba a recibir financiación, sí habrá posibilidad de derivación de menores ya que en este momento se ha atendido a más de 1.250 menores en 2018, de los cuales 340 han sido tutelados.

Los datos de la Dirección General de la Familia y el Menor arrojan que, a día 31 de diciembre de 2017, había 159 tutelados en Madrid y que el 1 de julio eran 262 tutelados, a lo que hay que añadir 367 MENAS que pasaron sin tutelar desde el 1 de enero al 1 de julio de este año.

Según la Dirección General de la Familia y el Menor, en ese periodo, se ha producido un incremento de 950 MENAS (Registros Nuevos) y según la Brigada Extranjería de Madrid 846 MENAS (Registros nuevos).

Aparte y sobre la obligación de notificar las altas y bajas por los centros de protección a la Policía Nacional que, según establece el Ministerio, permitirá contar en el futuro con unos "datos más fiables" sobre la situación de los menores no acompañados", la Comunidad de Madrid manifiesta que "en todo momento se produce tal comunicación con lealtad y responsabilidad, existiendo una estrecha y constante coordinación en este ámbito con la Brigada de Extranjería".