El mítico Teatro Barceló, alquilado por uno de los principales operadores del sector del ocio nocturno

Archivo - Archivo.- Fachada del Teatro Barceló - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consultora inmoviliaria Savills ha cerrado el alquiler del mítico Teatro Barceló de Madrid con el Grupo Sounds, uno de los principales operadores del sector del ocio nocturno en España.

Levantado en los años 30 bajo el diseño del arquitecto Luis Gutiérrez Soto y símbolo de la Movida Madrileña, el edificio cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados y constituye un referente del racionalismo madrileño.

El inmueble, ubicado en el número 11 de calle Barceló, en pleno centro de la capital, ha mantenido un papel relevante en la vida social y cultural" de Madrid, primero como sala de cine desde 1931, luego como teatro (1975-1979) y, desde los años 80, como uno de los espacios más simbólicos del ocio nocturno de la ciudad.

En 1980 se abrió como discoteca, Pacha Madrid, pasando a ser uno de los locales más famosos de la noche madrileña, hasta que en 2013 pasó a llamarse Teatro Barceló, manteniendo su uso como discoteca. El edificio ha sido declarado Bien de de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de monumento.

En un comunicado, Savills ha subrayado que la singularidad del inmueble y su trayectoria como referente para varias generaciones han generado un notable interés durante su comercialización, con distintas alternativas planteadas para su futuro uso.

La historia del emblemático edificio continúa ahora con la incorporación de Grupo Sounds, uno de los principales operadores del sector del ocio nocturno en España.

El Ayuntamiento de Madrid ordenó el pasado 27 de noviembre el precinto del Teatro Barceló, que hasta entonces funcionaba como discoteca, por un período de un año, en el marco de un procedimiento relacionado con su licencia y tras no levantarse medidas cautelares.