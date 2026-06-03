MM acusa de "indolencia" a Zarzalejo ante altas temperaturas en colegios y pide quitar aire acondicionado en los plenos

Archivo - El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, en un pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado de "indolencia" a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedez Zarzalejo, de "indolencia" ante las altas temperaturas en los colegios de la región y ha pedido que se quite el aire acondicionado en los plenos de la Asamblea.

Lo ha pedido a través de un escrito remitido al presidente de la Cámara de Vallecas, Enrique Ossorio, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que ponen el foco en la intervención de la consejera este martes.

Durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, al ser preguntada por la climatización, Zarzalejo expuso que en el curso académico han invertido 18 millones en ello, destacando las unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y las unidades adiabáticas para aquellos centros que carecen.

"Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto pero lógicamente cuando hace calor, hace calor. Estamos trabajando en ello pero no nos pueden pedir que tapemos el sol con un dedo", planteó.

Es precisamente en la expresión "cuando hace calor, hace calor" en la que se centra Más Madrid. La secretaria general del Grupo Parlamentario Más Madrid, María Acín, ha tachado de "insensible" la respuesta de Zarzalejo ante la "demanda angustiada de las familias".

"Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid piensa que hay que soportar estas temperaturas porque 'lógicamente, cuando hace calor, hace calo'", debe predicar con el ejemplo para no parecer tan insensible como cruel", plantea Acín.

Tras recordar que ningún edificio público carece de climatización excepto los edificios educativos, ha reclamado que se retire el aire acondicionado de los plenos en la Asamblea desde este mismo jueves y que los diputados soporten "las condiciones que se exigen a profesores y niños" en las aulas.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que en el despacho de la consejera "no hace calor" y ha reprochado que la "frivolidad e indolencia se han convertido en la forma de Gobierno de unos impresentables que ni saben ni quieren hacer su trabajo".