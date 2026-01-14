MM avisa de que continúan los trabajos en el edificio del antiguo Baobab, pese a la paralización anunciada por Almeida

Exterior del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha avisado este miércoles de que continúan los trabajos en el edificio del antiguo restaurante senegalés Baobab, a pesar de la paralización anunciada por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

En concreto, el primer edil compartió que el Ayuntamiento de Madrid suspendía cautelarmente la licencia, lo que supone la suspensión de facto del derribo de dos edificios en la calle Cabestreros, en Lavapiés, entre ellos el de Baobab, a la espera de que la Comunidad se pronuncie.

"Da igual lo que diga Almeida, en Madrid cada cual hace lo que le da la gana, porque el beneficio siempre es mayor que la multa. Así funciona la disciplina urbanística en nuestra ciudad", ha criticado la edil.

En un video remitido a los medios se observan algunos operarios trabajando en el tejado del edificio, de una sola planta, descubriendo la cubierta de tejas. La formación liderada por Rita Maestre ha recordado que este edificio "histórico" debería protegerse. "Baobab fue durante años lugar encuentro y cruce de culturas, un símbolo de lo que era Lavapiés", recoge en un comunicado.

Para Más Madrid, lo que sucede con el antiguo Baobab forma parte de lo que hace el PP "con todo lo que no le sirve para sus intereses, lo borran de la faz de la tierra". En este sentido, denuncian que el inmueble será convertido en un hotel "gracias" al Plan Reside, "más bien Expulsa, con esa facilidad con la que el PP reparte licencias".

"Hoteles, hoteles y más hoteles es lo único que va a quedar en el distrito Centro, ni vecinos ni comercios de barrio. Son las políticas de abandono de Lavapiés por el Gobierno de Almeida, de gentrificación y turistificación, donde unos pocos se hacen muy ricos y el resto tenemos que buscarnos la vida fuera de nuestros barrios, de donde criamos a nuestros hijos y tenemos nuestras vidas", ha zanjado Lois.