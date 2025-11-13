MM celebra que acaben "dos semanas de distracción" con el juicio al fiscal general y toquen juicios al novio de Ayuso

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado que acaben "las dos semanas de distracción" del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos y ha señalado que es el momento de "centrarse en lo que de verdad importa" que son, a su juicio, los dos juicios a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La señora Ayuso va a tener que hacer su campaña electoral con el novio condenado y entiendo que esté bastante nerviosa por eso", ha lanzado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid este jueves, última jornada del juicio al fiscal general.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en que hay que "dejar actuar a la Justicia" y ha reiterado lo "extraordinariamente grave" que considera que García Ortiz no haya dimitido antes de haberse sentado en el banquillo de los acusados.

"Está utilizando una alta institución como es la Fiscalía General del Estado, como si fuera un cortijo, y que el máximo responsable de perseguir delitos esté ahí sentado en el banquillo de los acusados por utilizar su puesto para cometer delitos para ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez", ha lanzado el portavoz.

También ha cargado duramente contra el fiscal general del Estado la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha vuelto a tachar de "bochorno" que García Ortiz esté siendo procesado y le ha calificado como "peón de las cloacas" del presidente del Gobierno, Pedro Sáncehz.

Entiende Moñino que no es permisible un Estado de Derecho con un fiscal general del Estado acusado y que " hacía notas de prensa para satisfacer al presidente del Gobierno, haciendo más de político que de fiscal general del Estado, y un fiscal general del Estado que destruye las pruebas el mismo día que le imputan". "Qué vergüenza y qué bochorno", ha rematado.