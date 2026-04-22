MM cree que el Plan de Vivienda de Ayuso "carece de credibilidad" y censura que rechace "600 millones" del Gobierno

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que el nuevo Plan de Vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "carece de credibilidad" y ha censurado que rechace "600 millones de euros de financiación estatal para construir vivienda protegida".

Así lo ha trasladado la portavoz en declaraciones remitidas a los medios de comunicación este miércoles, el mismo día que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, que permitirá construir 18.000 nuevos hogares para jóvenes y familias.

"Después de siete años gobernando ha quedado clarísimo que el único problema de la vivienda que está dispuesta a solucionar es el suyo y para eso está a punto de comprarse su tercer piso en la legislatura", ha manifestado Bergerot.

En este sentido, ha sostenido que la nueva Ley es "un intento de desviar la atención del verdadero debate sobre la vivienda", que es "la necesidad" de aprobar la prórroga de alquileres en el Congreso de los Diputados.

Según ha defendido la líder de Más Madrid en la Cámara regional, esta prórroga va a beneficiar a "600.000 madrileños", pero el Partido Popular la "va a intentar tumbar". "Lo único que hace es boicotear las verdaderas soluciones", ha remarcado.