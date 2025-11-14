MM critica el 'no' de la Comunidad al registro de objetores al aborto que busca "hacer oposición a Mónica García"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, durante una intervención de Manuela Bergerot, en un pleno en la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este viernes el 'no' de la Comunidad de Madrid a crear el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo y ve en este movimiento un intento del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso de "hacer oposición" a la ministra de Sanidad y líder de la formación regionalista, Mónica García".

"Mientras más Madrid gobierna para velar por los derechos de las mujeres en toda España, Ayuso gobierna para boicotear los derechos de las mujeres madrileñas. Lo que está pasando con el tema del aborto es transparente. Todo vale para hacer oposición a Mónica García en contra del sentido común más elemental", ha espetado la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Bergerot ha advertido a la presidenta de la Comunidad de que va a "acabar cumpliendo la ley por las buenas o por las malas" y ha afirmado que las mujeres madrileñas "tendrán derecho a abortar en la pública, con Ayuso o sin ella".

Era la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien explicaba este viernes que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcaba la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.