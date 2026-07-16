MM da por caducada concesión de Club de Campo y Gobierno municipal apunta a un acuerdo vencido entre Patrimonio e Hípica

Archivo - Imagen de la entrada del Club de Campo Villa de Madrid - CLUB DE CAMPO - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que recupere las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid, al considerar caducada la concesión que amparaba el uso de los terrenos, mientras que el Gobierno municipal ha sostenido que el acuerdo vencido es uno suscrito entre Patrimonio del Estado y la Hípica.

Maestre ha calificado la situación de "escándalo mayúsculo" y ha afirmado que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1991 una prórroga del modelo de gestión del Club de Campo por un periodo de 35 años, cuyo vencimiento se produjo, según ha indicado, el pasado 31 de diciembre.

A juicio de la portavoz de Más Madrid, desde el 1 de enero las instalaciones, ubicadas sobre suelo público municipal, están siendo utilizadas por los socios sin que exista "ningún título ni ninguna autorización" que lo ampare. "Mientras Almeida mira para otro lado, se permite un uso privado y privativo de una instalación pública municipal", ha denunciado Maestre en declaraciones remitidas a la prensa.

La líder de la oposición en Cibeles ha cuestionado además la validez de un acuerdo adoptado en 2003 por la Junta de Socios de la entidad, en el que, según ha explicado, se establecía la continuidad del Club de Campo hasta el año 2034.

Según su interpretación, la entidad no puede decidir por sí misma la duración del uso de terrenos municipales, ya que esta competencia correspondería al Pleno del Ayuntamiento. "El acuerdo del año 2003 es papel mojado, es nulo de pleno derecho", ha sostenido Maestre, quien ha preguntado al alcalde "a qué espera" para actuar.

Por ello, ha reclamado que las instalaciones sean recuperadas y transformadas en un centro deportivo municipal "abierto a todo el mundo", en lugar de mantener, en sus palabras, "un coto privado" para la práctica de la hípica y el golf.

SANZ RECHAZA LA INTERPRETACIÓN DE MÁS MADRID

Ante esto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha rechazado la interpretación de Más Madrid y ha acusado a Maestre de no haberse estudiado correctamente la estructura societaria y los acuerdos vinculados al Club de Campo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha explicado que la entidad se creó en los años 80 con la participación del Ayuntamiento de Madrid y la Hípica, que aportó unos terrenos que tenía arrendados a Patrimonio del Estado.

Posteriormente, según la vicealcaldesa, Patrimonio del Estado se incorporó como tercer socio y pasó a estar representado en el Consejo de Administración del Club de Campo tras firmar un acuerdo con la Hípica relacionado con esos terrenos.

En este sentido, ha sostenido que es ese acuerdo entre Patrimonio del Estado y la Hípica el que ha caducado y cuya continuidad están negociando ambas partes. "Es ese acuerdo entre esos dos socios el que está caducado y están negociando entre ellos la continuidad", ha señalado, para luego añadir que las reclamaciones de Más Madrid deberían dirigirse a Patrimonio del Estado y no al Ayuntamiento.

Sanz ha pedido así a Más Madrid "un poquito de rigor" y ha defendido que, antes de formular una crítica, la oposición debe estudiar el asunto. "Yo creo que cuando uno está haciendo oposición, lo mínimo que se le puede pedir es que, si va a hacer una crítica, se estudie los temas", ha lanzado.

Asimismo, ha reprochado a Más Madrid que cuestione ahora la gestión de las instalaciones cuando el Gobierno de Manuela Carmena no adoptó "una sola medida distinta de las que ahora se están llevando a cabo". "Un poquito de coherencia y un poquito más de estudio, a ser posible", ha concluido.