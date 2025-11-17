MM dice que Ayuso "acerca" a la región a "tiempos del franquismo" por su oposición al registro de objetores de aborto

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "acerca" a la región a "tiempos del franquismo" por su oposición a crear el registro de objetores del aborto.

"Es ella la que nos está retrotrayendo a tiempos pasados y a los peores tiempos que ha vivido este país en su historia reciente, que es la dictadura de 40 años", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces este lunes en el que se ha anunciado que el Gobierno central llevará a Madrid a los tribunales por incumplir la ley.

Ayuso, por su parte, en redes sociales respondía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "solo un dictador les puede obligar (a los médicos) a hacer lo que no quieren hacer".

Bergerot ve en este mensaje a Ayuso "haciendo un ejercicio de hablar de ella misma" y le ha reprochado que haya basado esta legislatura en "el recorte de derechos y libertades a las mujeres". En cambio ha situado al Ejecutivo central en la "batalla legal al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

El portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández ha cargado también contra una "presidenta insumisa" que es una "presidenta antimujeres". "Se niega una vez más a publicar el registro de objetores de conciencia para la práctica de aborto, lo que no entiendo es porque sí corrió muchísimo para publicar el registro para la eutanasia", ha apostillado.

A renglón seguido, ha reprochado a la mandataria madrileña que muestre una "faceta de insumisión" ante "prácticamente todo" como la Ley de Memoria Democrática y la Ley estatal de Vivienda. Es por ello que ha censurado al "Gobierno en rebeldía" que trata de "tapar todo lo que le rodea" con la confrontación política.

El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en cambio ha defendido el rechazo de la Comunidad a crear el registro de objetores afirmando que el aborto tiene que ser "legal, seguro y poco frecuente" y que en Madrid no se harán "listas negras ni se perseguirá a nadie".

"La Comunidad de Madrid va a defender el derecho constitucional a la objeción de conciencia. Y parece que el presidente Sánchez está persiguiendo esa libertad de conciencia. Y en la Comunidad de Madrid decimos que no, que no nos da la gana de someternos a lo que diga un Gobierno sectario", ha cargado Díaz-Pache.

Asimismo, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se le esté haciendo "grande la gestión y pequeña la pancarta" al tener a los médicos en la calle "llamándola traidora".

Vox, en cambio, al ser preguntado por la decisión del Gobierno de España de llevar a Madrid ante la Justicia, ha cuestionado "quién va a llevar a los tribunales" al Ejecutivo central que "suelta a violadores". Entiende, además, que las mujeres "no están en esto" --el aborto-- sino que temen porque "los responsables de que sus calles sean un peligro siguen gobernando".