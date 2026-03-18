MM dice haberse enterado "por la prensa" de la reforma "millonaria" de AZCA y critica la "opacidad" del proyecto

Archivo - Estado de las obras en la parcela del edificio Serantes en Azca, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). El ayuntamiento de Madrid ha aprobado la reforma de la parcela del edificio Serantes en la zona de Azca y se contempla la construcción de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Mar Barberán ha asegurado este miércoles que su grupo se ha enterado "por la prensa" del proyecto de reforma "millonaria" de AZCA presentado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que ha criticado por no informar "absolutamente de nada" a la oposición.

"Hoy asistimos a la enésima presentación de la reforma millonaria de Azca y, para variar, sigue siendo bastante opaca. De momento solo conocemos lo que se nos ha contado en la prensa porque no se nos ha informado absolutamente de nada", ha afirmado en declaraciones remitidas a la prensa.

El proyecto nuevo AZCA lleva cocinándose durante diez años, de casi 90 millones entre dinero público y privado --de la mano de una docena de empresas-- y cuyas obras empezarán previsiblemente en el primer semestre de 2027. Será en el primer trimestre del año que viene cuando se apruebe la adjudicación de las obras.

Barberán ve "falta de transparencia" en el proyecto, del que se desconocen aspectos clave como "si está hablando de lo que se va a privatizar o no", si la intervención "se va a limitar al 70% del suelo municipal" o si el espacio contará con "un auditorio como se prometió en su día".

Asimismo, la edil ha asegurado que la presentación de un nuevo espacio de uso público responde a que a los privados "no les salían las cuentas para la explotación económica, ni siquiera, aun en el supuesto, de que los madrileños íbamos a pagar el 100% del mantenimiento".

"Cuando hablamos de que nos están robando Madrid nos referimos precisamente a este tipo de operaciones, que para que unos pocos se beneficien a los que por supuesto Almeida les pone la alfombra roja siempre, salimos perdiendo la mayoría de los madrileños y las madrileñas", ha lamentado.

Finalmente, Barberán ha señalado que el proyecto responde a un "modelo especulativo" con el que "hay que acabar de una vez por todas". "Las reformas de Madrid no pueden depender de que le encajen o no las cuentas a las empresas de los amigos del alcalde", ha zanjado.