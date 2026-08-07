MM dice que la venta del ático y el proyecto de obras en Sol se deben a que "alguien tiene miedo de acabar entre rejas"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha deslizado que la puesta a la venta del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, sumado a la adjudicación de la redacción y diseño del proyecto para las obras en la Real Casa de Correos, se deben a que "alguien tiene miedo de acabar entre rejas".

Bergerot, a través de la red social 'X', ha reprochado que ambos movimientos se han confirmado "un 7 de agosto por la tarde", y ha señalado que la adjudicación de un diseño para las obras de Sol "muy probablemente" haya sido montado "a posteriori para tapar el escándalo" surgido tras la compra del ático en Chamberí.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, necesitaba contar con un despacho "temporal".

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha sacado a la venta por un precio de salida de 6,7 millones de euros el ático adquirido por el Ejecutivo autonómico en el distrito Chamberí, además de cuatro inmuebles más ubicados en Gran Vía, que salen al mercado por 11,8 millones de euros, según recoge la documentación publicada en el Portal de la Contratación Pública regional, consultada por Europa Press.