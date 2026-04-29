MM no consigue apoyos para gravar más IBI a quien tenga más de 4 pisos y limitar a sociedades que viven en "el Monopoly"

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid no ha conseguido los apoyos suficientes para modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y gravar más a aquellos que tengan la propiedad a partir de cuatro viviendas con el fin de limitar a las sociedades y fondos "que las acumulan como si fueran tarjetas del Monopoly", en palabras de la concejala Sara Ladra.

No ha salido adelante por el 'no' de PP y los cuatro ediles de Vox (Carla Toscano no ha acudido al Pleno de Cibeles por estar de baja). El PSOE sí la ha apoyado. El principal grupo de la oposición ha justificado una iniciativa que indica que "un tercio de la población madrileña acumula el 70% de la riqueza y el 1% de esa población, las personas ultra ricas, los millonarios que viven en Madrid, obtienen más del 30% un tercio de su riqueza a través de la inversión inmobiliaria".

"Es decir, ganan un tercio de su fortuna especulando con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre y con el proyecto de vida de las madrileñas y madrileños", ha apostillado Sara Ladra. Más Madrid aboga por que el IBI "sea un impuesto progresivo que grave más a las viviendas de lujo" y que "ahuyente a los grandes especuladores inmobiliarios" porque "a día de hoy la ley no hace distinciones entre los que tienen una vivienda y los que tienen quince".

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, no ha considerado procedente el debate de una modificación de ley de la que desconoce si en este momento ha sido tomada en consideración en el Congreso, para asegurar que le llama la atención que Más Madrid traiga esta iniciativa "habiendo problemas tan importantes en los municipios, como la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, las devoluciones de Plusvalía, las ayudas de Filomena o del Covid".

La titular de Hacienda ha defendido que "la cesta impositiva está perfectamente equilibrada, cada uno atiende a unos objetivos y, en ese sentido, no se puede tocar una tecla sin tener en consideración qué pasa con el resto de la música".

Incluso ha preguntado a la bancada de Más Madrid si consideran que a través de este impuesto se puede resolver el problema de la vivienda. "¿A cuánto le llamaría especulación en este impuesto? ¿Qué gravaría más, una casa de 3 millones de euros o cuatro casas de 200.000?", ha preguntado para afear esas "indeterminaciones".

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha puesto el foco en las clases medias, que "cada día viven peor" ante un Ayuntamiento que "ha recaudado en sus tributos propios casi un 16% más".

"Estamos creando unos ultrarricos que están aprovechando el sistema de las decisiones que toma el partido del Gobierno y también de las decisiones que se toman desde el partido de la oposición, dependiendo de las administraciones donde estén. Todas, absolutamente todas las decisiones que se están tomando en nuestro país en España van en contra de los españoles y de la clase media", ha manifestado, para proceder a votar contra la iniciativa de Más Madrid.

NECESIDAD DE REFORMAR LA FINANCIACIÓN LOCAL

La portavoz socialista de Hacienda, Enma López, ha apuntado que si hay algo en lo que todos están de acuerdo es en la necesidad de reformar la financiación local y, dentro de ella, "se podría estudiar esta reforma del IBI, que probablemente lo haría mucho más progresivo y encajaría mejor dentro del artículo 31 de la Constitución Española", que exige un sistema tributario justo, progresivo y no confiscatorio.

"Sería una reforma que permitiría hacer rebajas a quien más lo necesita, sin necesidad de hacer rebajas a quien más le beneficia, que es lo que está sucediendo", ha dibujado López. La socialista ha echado cuentas: con los 1.280 millones ahorrados en bajadas impositivas "se podrían haber construido 300 escuelas infantiles y 8.500 viviendas asequibles o comprado 3.000 autobuses eléctricos".

También ha sugerido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que otra vía de ingresos para las arcas municipales pasaría por "reclamarle a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, los 850 millones de euros que adeuda" por competencias impropias.