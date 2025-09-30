MM no consigue que Cibeles se posicione "contra los sepultureros de Gaza" y el PP ataca su "casposo ideario político"

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid no ha conseguido sacar adelante una proposición en el Pleno de Cibeles para "condenar de forma expresa la invasión militar israelí emprendida por su presidente, Benjamin Netanyahu, que está produciendo el genocidio del pueblo palestino", una moción para "lanzar el mensaje de que esta ciudad está al lado de los niños sepultados bajo los escombros de Gaza y frontalmente contra sus sepultureros", argumento que ha sido rechazado por el PP, que ha cargado contra el "casposo ideario político" de la izquierda.

La iniciativa de Más Madrid ha sido apoyada por el PSOE y rechazada por los votos mayoritarios del PP, junto con Vox. Con una camiseta en la que reclama 'Stop genocidio, Madrid con Palestina', el concejal Nacho Murgui ha espetado a la bancada del PP que "cómo de blancos tienen que ser los niños asesinados para que muestren su repulsa más firme y sin matices", para condenar el insulto reiterado de Vox, que durante la sesión se ha referido al grupo líder de la oposición como 'HaMás Madrid'.

Con la vista puesta en la derecha, Murgui ha espetado que son "los mismos que se han negado a eliminar el Pleno desde una calle dedicada a la División Azul". "¿Se le ocurre alguna expresión más brutal de antisemitismo que el ejército nazi?", ha preguntado al PP.

"Ustedes se han mostrado más conmovidos por la interrupción de un evento deportivo que por el bombardeo de hospitales y de escuelas. Su jefa ideológica, Isabel Díaz Ayuso, decía que Madrid se parecía a Sarajevo, ciudad que durante unos trágicos años fue el símbolo de Europa, de la convivencia, de la multiculturalidad y resistió heroicamente a los bombardeos de los fanáticos nacionalistas que les masacraban. Quizá hoy la única manera de estar dignamente en el mundo es ser Sarajevo", ha alegado Murgui.

"CASPOSO IDEARIO POLÍTICO"

Por su parte, la concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, ha argumentado su 'no' porque no aceptarán "lecciones de derechos humanos, de solidaridad, ni mucho menos de justicia de quienes seleccionan a las víctimas en función de su casposo ideario político".

"Igual que condenamos a dictadores y autócratas que vulneran derechos humanos y la libertad, nuestra posición no varía en función de la ideología de las víctimas", ha continuado Estrada, que ha insistido en que su partido condena "el drama que se está viviendo en Gaza, como también los ataques terroristas de Hamás contra Israel".

"El Partido Popular ha votado a favor de las resoluciones en Europa porque queremos ser parte de la solución de este drama y no parte del problema, como hace la extrema izquierda o parte de un relato para tapar sus vergüenzas nacionales, como hace Pedro Sánchez y el PSOE", ha lanzado Yolanda Estrada, para cargar contra "el empeño de la izquierda radical es llamar genocidio a la población que vive en Oriente Medio".

El PP "dice lo mismo que dijo Pedro Sánchez en mayo y lo mismo que el Parlamento Europeo, que es que será la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia quien determine si es o no genocidio".

La edil 'popular' ha cargado contra Más Madrid por pretende "adoctrinar desde una supuesta superioridad moral, una superioridad falsa". "¿Por qué para ustedes el valor de una vida es superior a la de otras víctimas? ¿Por qué instrumentalizan el dolor de unos y rehúyen condenar el dolor de otros? Les pido que hablen con sus protegidos terroristas y exíjanles que acepten la paz, que lo hagan por el pueblo gazatí. El plan de Trump es aceptado por Netanyahu. ¿Saben quiénes no lo acepta? La yihad islámica, los terroristas, y sus ministros de Sumar", ha afeado por un ejercicio de "hipocresía que es un peligro para el mundo".

"CORTINA DE HUMO" El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha reprochado que "la ultraizquierda sea la mayor expresión de la hipocresía política".

"No les importaron los 1.500 asesinados, 40 de ellos bebés decapitados por la organización terrorista Hamás. No les importaron los más de 6.000 heridos ni los 200 secuestrados del 7 de octubre del 2023. No les han importado ninguno de los más de 7.000 asesinados cristianos en Nigeria y en el Congo en lo que va del año 2025. No les han importado las miles de mujeres y homosexuales que han sido asesinados en países islámicos como Afganistán e Irán. No les han importado ni les importan los más de 100.000 abortos de concebidos no nacidos en España cada año", ha enumerado.

Como tampoco "dijeron nada contra la banda de ultraizquierda, la ETA, por los más de 900 asesinatos. Son hipócritas, son falsos, se arrogan la defensa de los derechos humanos y la dignidad cuando son cómplices que utilizan a las víctimas".

MAROTO: "LA NEUTRALIDAD ES IMPOSIBLE"

La portavoz socialista, Reyes Maroto, con una blusa con los motivos típicos de las kufiyas palestinas y con los colores de su bandera, se ha preguntado qué se puede esperar de un alcalde "que mandó borrar una bandera palestina que niños y niñas habían pintado con una tiza en un colegio".

"Madrid no se calla ante el asesinato de miles de niños y niñas inocentes", ha remarcado Maroto, que ha leído la carta de un niño gazatí, en la que sueña con tener una casa y una bicicleta, comer carne y ser policía o ingeniero de mayor.

Maroto tiene claro que "la neutralidad es imposible cuando se habla de crímenes contra la humanidad". "Madrid, sin duda, no merece un alcalde que insulte y que no respete a los vecinos. Así que pida perdón y si no dimita", ha concluido.

AYUSO "CAPAZ DE HACERSE REPUBLICANA ANTES QUE CONDENAR EL GENOCIDIO"

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha cuestionado al PP porque, lo que les parecía condenable en Ucrania, "no les vale para el pueblo gazatí". Lo ha hecho tras condenar de nuevo los atentados de Hamás, como han hecho "desde el primer momento", cuando la derecha "lleva dos años viendo cómo caen las bombas, cómo arrasan hospitales, cómo se mata a periodistas, cómo se usa el hambre como arma de guerra, pero no han tenido una sola condena".

En Más Madrid han puesto el foco en las "piruetas" del PP, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "es capaz de hacerse republicana antes que condenar el genocidio en Gaza". También se ha referido a la contestación habitual del PP sobre las personas LGTBI y Gaza, motivo por el que Rubiño les ha exigido "que dejen de utilizar el 'pinkwashing' para justificar el asesinato de población civil".

"Y me decía el alcalde que a ver si nos íbamos a Gaza con la banderita LGTB en una mano... Pues mira, ahí va nuestra compañera Jimena González, ya a bordo de la flotilla rumbo a Gaza, "a la que ustedes llaman 'la diputada transexual' y pues sí, a mucha honra, defendiendo los derechos frente a la barbarie".

"Cuando nos preguntemos por qué el Partido Popular está enrocado en esta espiral que se niega a condenar, cuando nos preguntemos por qué Ayuso se va a los altos del Golán a hacerse una foto con un tanque, sigamos el rastro de David Hatchwell, que era uno de los mayores donantes de Netanyahu y que resulta que se le presentaba en una entrevista como mentor de Ayuso", ha lanzado Rubiño.

Yolanda Estrada, del PP, ha contestado a Más Madrid criticándoles que no secundaran el minuto de silencio en el Ayuntamiento para condenar la masacre del 7 de octubre. "Son ustedes repugnantes", ha lanzado, para preguntar a la izquierda si "vale más una vida palestina que una vida israelí".