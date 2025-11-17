MM plantea exigir por ley informes sobre criterios y repercusión de publicidad institucional en medios de comunicación

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 6 de noviembre de 2025 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para que se tengan que elaborar informes sobre criterios de inclusión o exclusión y repercusión de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en medios de comunicación.

Lo ha anunciado la líder de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha explicado que su objetivo es "garantizar un reparto neutral de la publicidad institucional".

"Nos hemos acostumbrado durante demasiado tiempo a que la derecha madrileña juegue la política electoral con las cartas marcadas gracias a un ecosistema mediático", ha afirmado Bergerot, quien cree que se han "favorecido sistemáticamente" a medios con una "línea editorial amiga".

Se trata de una modificación de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. En la misma marcan que se tengan que publicar informes finales por campaña publicitaria realizada que recojan las impresiones estimadas e impresiones alcanzadas y la evaluación del impacto logrado

Piden también la publicación de criterios que justifican la inclusión y exclusión de medios de comunicación en la asignación de recursos así como una identificación del receptor final del presupuesto asignado. "Toda esta información se ofrecerá de manera accesible, interoperable, editable y reutilizable, veraz y gratuita", remata el texto al que ha tenido acceso Europa Press.